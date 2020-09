Exclusive Networks acquisisce Veracomp e punta al’europa orientale

Exclusive Networks si espande e rende nota l’acquisizione di Veracomp, distributore polacco a valore aggiunto con uffici in diversi Paesi dell’Europa centrale e orientale (Cee), e dà il via a una nuova Region nel cuore delle sue operations in EMEA.

Le due aziende sono entrambe specializzate nella sicurezza informatica delle infrastrutture di rete, distribuiscono in parte gli stessi vendor e hanno una cultura aziendale orientata alla costruzione di valore, oltre che un track record di continua crescita. La nuova Region potrà far affidamento su questi aspetti sinergici per estendere l’attuale curva di crescita e supportare i partner locali, regionali e globali per capitalizzare le nuove opportunità derivanti dalla portata del portafoglio di soluzioni e di servizi a valore aggiunto di Exclusive Networks.

Olivier Breittmayer, Ceo di Exclusive Networks ha sottolineato le radici europee della società, indicando come siano maturi i tempi per una espansione verso l’Europa centrale e orientale. Secondo Breittmayer l’acquisizione di una realtà distributiva consolidata è il modo migliore per accelerare la presenza nella nuova Region: Exclusive Networks vede grandi opportunità per i vendor e i rivenditor,i ed è intenzione della società continuare a costruire sulle solide fondamenta di Veracomp.

Veracomp vanta una lunga esperienza e una reputazione eccezionale maturata in oltre 30 anni di attività e per questo Exclusive Networks vuole inserirsi in questa eredità e continuare ad aggiungere l’esperienza a livello globale nella sicurezza informatica delle infrastrutture e nei servizi a valore a vantaggio di vendor, clienti e dipendenti.

Fondata in Polonia nel 1990, Veracomp ha un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro e una base clienti di oltre 3.000 rivenditori. Circa il 75% della sua attività riguarda i mercati cyber e cloud, con vendor come Fortinet, F5 Networks e Infoblox, con un portfolio che rispecchia in parte quello di Exclusive Networks. Il gruppo impiega oltre 400 dipendenti in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Ungheria e Bulgaria, con la possibilità di raggiungere altri 10 paesi confinanti. Comprende anche una società di formazione dedicata con sede in Polonia, Compendium, che offre oltre 1.000 corsi di formazione autorizzati dai vendor.

La transazione è soggetta a diverse condizioni, inclusa l’approvazione normativa, e la sua conclusione è prevista nel quarto trimestre del 2020.