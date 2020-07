Exclusive Networks nomina una nuova Vice President Human Resources

Exclusive Networks ha annunciato la nomina di Laurence Galland come Vice President Human Resources (VP HR).

Si tratta di una posizione nuova per l’azienda, che vedrà Laurence operare a livello globale per far fruttare appieno il potenziale umano e favorire così l’agilità e la crescita di Exclusive Networks. L’azienda si sta muovendo attivamente per preparare il suo futuro, investendo molto nei servizi e nel modello di business SaaS attraverso lo sviluppo delle sue persone. La nuova VP HR collaborerà con il gruppo dirigente durante questa transizione, apportando un approccio scalabile alla gestione delle risorse umane e implementando le migliori pratiche a livello globale.

Laurence Galland è una veterana delle risorse umane: porta in Exclusive Networks oltre 15 anni di esperienza nel recruiting e nell’HR business partnering. Proviene dall’azienda francese di commerce marketing Criteo, dove ha generato importanti risultati nello sviluppo di talenti e nell’evoluzione del business in grandi team internazionali. Il suo background professionale è stato caratterizzato dalla rapida scalata di diverse business unit all’interno di questa società quotata grazie all’applicazione di un approccio data-driven per creare valore aziendale dalle risorse umane.

La sua ricca esperienza aiuterà la società a continuare a costruire una cultura agile di inclusività e crescita personale per tutti, attirando al contempo i migliori talenti per soddisfare le esigenze in evoluzione dei rivenditori in un mondo sempre più dominato dal cyber e dal cloud.