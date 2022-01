Envoy, il workplace management che supporta il lavoro ibrido

Envoy è una piattaforma di workplace management di livello enterprise che aiuta le aziende nella gestione anche del lavoro ibrido, per la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori.

Infatti, siccome la pandemia ha cambiato molto lo scenario del posto di lavoro, Envoy ha lavorato in questi mesi per rispondere alle nuove esigenze delle aziende.

Benché alla base della soluzione rimanga la stessa Workplace Platform, ha sottolineato Envoy, alcuni componenti sono nuovi e altri sono cambiati profondamente.

Ad esempio, il prodotto Visitors della piattaforma è stato reso completamente touchless e più incentrato sui dipendenti.

Ciò, perché le aziende non lo usavano più tanto per gli NDA, ma piuttosto per sfruttare la funzionalità di pre-registrazione. E per raccogliere le informazioni dei sondaggi sulla salute (ad esempio per domande come “Ha avuto il Covid negli ultimi 14 giorni?”).

Più recentemente, ha sottolineato ancora Envoy, sono servite funzionalità su aspetti difficili da gestire, come il monitoraggio delle vaccinazioni e dei test.

Inoltre, Envoy ha riadattato molte delle integrazioni di accesso alle porte della piattaforma, in modo da impedire alle persone di entrare sul posto di lavoro se non hanno superato lo screening di sicurezza.

Questo flusso è stato ampliato da nuove funzionalità di desking per tenere le persone il più lontane possibile l’una dall’altra durante la pandemia.

Tale lavoro alla fine si è trasformato in Envoy Desks, uno strumento che semplifica la prenotazione delle scrivanie per le postazioni di lavoro ibrido e consente ai dipendenti di prenotare un desk e collaborare in modo sicuro in sede.

Con la piattaforma di Envoy, i dipendenti dell’azienda possono dunque usare i nuovi prodotti focalizzati sul lavoro ibrido come Desks e Rooms per prenotare spazi per gruppi di persone e in giorni specifici.

E possono accedere a questi strumenti con la nuova app Envoy Mobile, dove chiunque in azienda può vedere una mappa dell’ufficio e può saperne di più sulle persone e lo spazio che li circonda.

Envoy Mobile rende anche più facile il monitoraggio delle vaccinazioni e dei test del Covid.

Il team di Envoy ha di recente annunciato, inoltre, di aver chiuso una raccolta di fondi Series C, in cui ha ricevuto 111 milioni di dollari in capitale di crescita, con la valutazione dell’azienda a 1,4 miliardi di dollari.