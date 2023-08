EnGenius, multinazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per la comunicazione, ha svelato l’ECW536, che l’azienda presenta come il primo Cloud Wi-Fi 7 Enterprise Access Point al mondo.

Dotato di piattaforma Qualcomm Networking Pro 1220 Wi-Fi 7, L’ECW536 sarà il primo della serie di soluzioni Wi-Fi 7 di EnGenius che supporteranno i network aziendali con velocità elevate, efficienza ottimizzata e misure di sicurezza migliorate.

L’ECW536 – sottolinea EnGenius – è stato progettato specificamente per gli ambienti aziendali: consente alle imprese di abbracciare il futuro della rete wireless con il nuovo standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) e con velocità aggregate standard e ultraveloci fino a 18,8 Gbps.

Con l’ECW536, EnGenius ha voluto presentare il primo access point Wi-Fi 7 4×4 di livello Enterprise, che offre prestazioni, scalabilità ed efficienza allo stato dell’arte per le aziende. Questo è anche il primo lancio di EnGenius a livello aziendale della serie di soluzioni Wi-Fi 7, gestite tramite EnGenius Cloud, che aiuterà le imprese a trarre vantaggio dalle tecnologie wireless di nuova generazione e dalla gestione in cloud.

Caratteristiche principali dell’access point Wi-Fi 7 ECW536 di EnGenius:

Alta velocità e capacità : l’ECW536 sfrutta la potenza del Wi-Fi 7 per velocità fulminee fino a 11.600 Mbps (6 GHz), 5.800 Mbps (5 GHz) e 1.440 Mbps (2,4 GHz). Prestazioni senza precedenti per applicazioni ad alta intensità di banda e ambienti ad alta intensità di dati.

: l’ECW536 sfrutta la potenza del Wi-Fi 7 per velocità fulminee fino a 11.600 Mbps (6 GHz), 5.800 Mbps (5 GHz) e 1.440 Mbps (2,4 GHz). Prestazioni senza precedenti per applicazioni ad alta intensità di banda e ambienti ad alta intensità di dati. Ottimizzazione avanzata : dotato di tecnologia avanzata 4×4 MU-MIMO, OFDMA e 10 GbE Port PoE ++, l’ECW536 massimizza l’utilizzo dei canali, riduce la latenza e garantisce un’affidabilità ottimale del segnale e della ricezione. Beneficia di una maggiore efficienza della rete e di una connessione senza interruzioni, anche in aree ad alta densità di access point.

: dotato di tecnologia avanzata 4×4 MU-MIMO, OFDMA e 10 GbE Port ++, l’ECW536 massimizza l’utilizzo dei canali, riduce la latenza e garantisce un’affidabilità ottimale del segnale e della ricezione. Beneficia di una maggiore efficienza della rete e di una connessione senza interruzioni, anche in aree ad alta densità di access point. Connettività a prova di futuro : l’ECW536 supporta i più recenti standard del settore ed è retrocompatibile con le generazioni Wi-Fi precedenti. Si integra facilmente con le reti e i dispositivi esistenti, garantendo una transizione senza problemi alla tecnologia wireless di nuova generazione.

: l’ECW536 supporta i più recenti standard del settore ed è retrocompatibile con le generazioni Wi-Fi precedenti. Si integra facilmente con le reti e i dispositivi esistenti, garantendo una transizione senza problemi alla tecnologia wireless di nuova generazione. Gestione e implementazione semplificate : è possibile gestire senza problemi gli access point ECW536 attraverso la piattaforma cloud centralizzata di EnGenius e semplificare l’implementazione, la configurazione e gli aggiornamenti del firmware, risparmiando tempo e risorse. Integrazione perfetta con le infrastrutture di rete esistenti per ridurre al minimo i costi di implementazione.

: è possibile gestire senza problemi gli access point ECW536 attraverso la piattaforma cloud centralizzata di EnGenius e semplificare l’implementazione, la configurazione e gli aggiornamenti del firmware, risparmiando tempo e risorse. Integrazione perfetta con le infrastrutture di rete esistenti per ridurre al minimo i costi di implementazione. Sicurezza migliorata: l’ECW536 pone la sicurezza della rete in primo piano, offrendo protocolli di crittografia di livello aziendale e funzioni di sicurezza complete che proteggono facilmente i dati sensibili e mettono al sicuro la rete da accessi non autorizzati.

“Siamo entusiasti di presentare l’ECW536 come il primo access point Wi-Fi 7 4×4 di livello Enterprise al mondo“, ha dichiarato Roger Liu, EVP di EnGenius Technologies. “Questa soluzione innovativa, combinata con il nostro EnGenius Cloud, consente alle aziende di sfruttare tutto il potenziale delle loro reti e di offrire velocità, capacità e scalabilità senza precedenti. L’ECW536 segna l’inizio del nostro impegno per il Wi-Fi 7“.

“Qualcomm Technologies è lieta di mettere a disposizione delle imprese la nostra innovativa soluzione Wi-Fi 7 con l’ECW536 di EnGenius“, ha dichiarato Ganesh Swaminathan, vicepresidente e direttore generale di Wireless Infrastructure and Networking di Qualcomm Technologies, Inc. “Portando l’infrastruttura aziendale a un livello superiore con la piattaforma Qualcomm Networking Pro Wi-Fi 7 Series, i clienti EnGenius possono beneficiare delle più recenti innovazioni Wi-Fi 7 con reti ad alte prestazioni ottimizzate per ambienti aziendali esigenti e ad alta densità“.

L’ECW536 dovrebbe essere disponibile per l’acquisto all’inizio del quarto trimestre del 2023 attraverso i rivenditori e i distributori autorizzati EnGenius, ha annunciato il produttore.