Employee experience, perché può supportare il successo delle aziende

Sara Tamburini, HR ed Employer Branding di Agile Lab, spiega l’importanza della employee experience per il successo aziendale.

È innegabile, dal 2020 il modo di vivere e lavorare è cambiato e le aziende hanno dovuto modificare e adattare strategie e obiettivi per garantire ai dipendenti strumenti, tecnologie e flessibilità nella nuova normalità.

È stato un cambiamento radicale, che ha fatto emergere sfide in numerose realtà italiane non ancora pronte a un passo simile, soprattutto dal punto di vista culturale, perché imparare a gestire tempi, attività e, a volte, imprevisti, non è un processo immediato.

Il benessere dei dipendenti è sempre stato uno dei valori fondanti di Agile Lab e l’approccio al lavoro agile – già presente in azienda da tempo perché abbiamo puntato sin da subito sull’opportunità di creare un’esperienza umana e professionale che garantisse una reale integrazione tra vita e lavoro – ci ha permesso di anticipare i tempi e continuare a lavorare senza interruzioni o cambiamenti significativi, evolvendosi in modo trasparente e senza ostacoli.

I punti salienti che caratterizzano il nostro approccio sono:

Il lavoro da remoto rappresenta la modalità standard concessa a tutti i dipendenti, che possono operare da qualsiasi luogo. Sono disponibili sei sedi in Italia, sempre accessibili ma senza obblighi di presenza.

concessa a tutti i dipendenti, che possono operare da qualsiasi luogo. Sono disponibili sei sedi in Italia, sempre accessibili ma senza obblighi di presenza. Bilanciamento “vita – lavoro” che agevola l’equilibrio tra le due componenti , consentendo di ridurre stress e frustrazione, per offrire un’employee experience nuova e ottimizzata, che incrementi il livello di soddisfazione personale.

, consentendo di ridurre stress e frustrazione, per offrire un’employee experience nuova e ottimizzata, che incrementi il livello di soddisfazione personale. Condivisione, collaborazione e management decentralizzato, che abilita una gestione efficiente e agile dei processi. L’azienda è strutturata in “cerchie” operative specializzate per divisione e questo permette a ognuna di esse di essere responsabile della propria attività, collaborando con le altre e condividendo le esperienze, in modo da coinvolgere e informare tutti i dipendenti, affinché possano interagire, arricchire e migliorare in modo costante competenze ed expertise, eliminando ogni gerarchia e creando un rapporto che prescinde da livello e ruolo ricoperto.

La trasparenza viene garantita da “Career Ladder”, un percorso di crescita professionale determinato e condiviso con i data engineer che definisce in modo accurato i differenti step da percorrere per crescere in azienda, seguendo un processo standardizzato che registra i progressi ottenuti fino al raggiungimento della promozione.

Per Agile Lab la vera anima dell’azienda è rappresentata dalle persone che la compongono, e per questo è necessario offrire loro le condizioni ideali per lavorare al meglio. Lavoratori soddisfatti, a cui viene concessa la massima fiducia in un rapporto trasparente, possono operare in modo più autonomo, responsabile ed entusiasta, senza ansie da prestazione, ma consapevoli di poter contare sul supporto di tutti i colleghi. Collaborare e condividere un obiettivo comune, il successo aziendale, è imprescindibile da quello individuale di ciascun dipendente.