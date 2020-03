Emergenza Covid-19, dall’Europa 37 miliardi di euro al’economia

Si chiedeva una risposta congiunta dell’Unione europea alla pandemia di Covid-19 ed è arrivata nella forma che i parlamentari europei hanno adottato nel corso di una sessione plenaria straordinaria giovedì 26 marzo presso la sede di Bruxelles.

Si tratta di proposte urgenti per aiutare persone e imprese ad affrontare la crisi, votate in via definitiva in meno di due settimane dalla presentazione delle proposte da parte della Commissione europea.

Ora il Consiglio dei Ministri europeo deve approvare formalmente la posizione del Parlamento europeo dopodiché le misure adottate entreranno in vigore nei prossimi giorni, una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le tre proposte approvate riguardano misure economiche, fondo di solidarietà e slot di trasporto aereo.

A dominare l’attenzione stata l’iniziativa d’investimento in risposta alla pandemia da Covid-19, destinata a canalizzare al più presto 37 miliardi di euro dai fondi dell’Unione Europea verso le economie degli Stati membri, proposta adottata con 683 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

Il testo su cui hanno lavorato i parlamentari europei è la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19.

Leggi il testo del Regolamento

Correttamente, si tratta di regolamento e non di direttiva, in quanto con questa formula può entrare direttamente in funzione in tutti i singoli stati membri, ossia senza che avvenga quell’iter di recepimento e approvazione che solitamente ritarda la personalizzaione e l’entrata in vigore delle direttive.

I fondi saranno diretti ai sistemi sanitari, alle Pmi, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri UE.

La seconda proposta, adottata con 671 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni, riguarda l’estensione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per le emergenze sanitarie pubbliche. Queste e misure renderanno disponibili fino a 800 milioni di euro per i Paesi europei nel 2020. Le operazioni ammissibili al Fondo saranno estese, per includere il sostegno in una grave emergenza sanitaria pubblica, e sostenere l’assistenza medica, oltre a misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione di malattie.

Infine è stata adottata con 686 voti favorevoli, nessun contrari e 2 astensioni la sospensione temporanea delle norme UE sugli slot negli aeroporti. Questo serve alle compagnie aeree di non effettuare voli a vuoto durante la pandemia, cosa che avrebbero dovuto fare per mantenere gli slot in dotazione. Abolita quindi òa regola “use it or lose it” dal 29 marzo al 24 ottobre 2020.