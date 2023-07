Elon Musk lancia xAI. Obiettivo: comprendere la vera natura dell’universo

L’annuncio è stringato e breve come il nome della nuova azienda: xAI. È Elon Musk, Ceo di Tesla and SpaceX, nonché proprietario di Twitter, a lanciare personalmente la nuova azienda, invitando a incontrare il team e a porre domande in una chat proprio su Twitter Spaces il prossimo venerdì 14 luglio.

La mission che compare nella home page del sito non pecca di immodestia né di scarsa ambizione, nello stile del fondatore: Understand the Universe. Musk ha raccolto intorno a sé un gruppo di scienziati (interamente maschile, fa notare il Financial Times) che hanno lavorato presso DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla e l’Università di Toronto e che hanno contribuito ad alcuni dei metodi più utilizzati nel campo, in particolare l’ottimizzatore Adam, la Batch Normalization, la Layer Normalization, la scoperta di esempi avversari e che hanno inoltre introdotto tecniche e analisi innovative come Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Size Scaling e μTransfer, oltre ad aver lavorato e guidato lo sviluppo di alcune delle più importanti scoperte nel campo, tra cui AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 e GPT-4.

Secondo due fonti anonime collegabili a Twitter, Musk ha acquistato nello scorso aprile quasi 10.000 GPU da Nvidia, un investimento da decine di milioni di dollari. Nello stesso periodo era stato il principale firmatario di una lettera aperta in cui si chiedeva a OpenAI e ad altre aziende che conducono ricerche sull’IA di “sospenderla immediatamente per almeno sei mesi”. Ora OpenAI, azienda di cui Musk era stato fondatore, diventa il concorrente diretto di xAI, insieme a Microsoft, che di OpenAI è diventato il principale finanziatore.