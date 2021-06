Elmec Informatica diventa Advanced Consulting Partner di AWS

Elmec Informatica prosegue la sua strategia di sviluppo nel mercato dell’hybrid cloud e diventa Advanced Consulting Partner di Aws,

Elmec sceglie così di accompagnare le imprese italiane nel percorso di adozione del cloud, permettendo alle aziende di ogni dimensione e settore di lanciare nuovi servizi in modo scalabile e in piena sicurezza.

Per implementare la sua attività di Aws Advanced Consulting Partner, Elmec Informatica ha creato un Team Cloud composto da progettisti di soluzioni e da esperti di servizi certificati AWS.

Il team si dedicherà a progetti per lo sviluppo delle aziende del Made in Italy facilitandone la digitalizzazione e rispondendo ad alcune esigenze diffuse: la migrazione verso il cloud, un’infrastruttura di smart working e la messa in sicurezza dei dati tramite soluzioni di disaster recovery dedicate.

Essere Aws Advanced Consulting Partner è uno status prestigioso assegnato dopo aver adempiuto a requisiti rigorosi, tra cui una vasta esperienza nell’implementazione di soluzioni per i clienti su AWS, un alto livello di competenza e un forte team di consulenti tecnici certificati. Il nuovo status fornirà a Elmec Informatica ulteriore supporto e benefici da parte di AWS e ciò equivale a risorse ancora più avanzate per supportare i propri clienti che intendono convertire il loro carico di lavoro e le loro risorse IT verso il Cloud AWS.

Elmec Informatica continua a investire per migliorare le sue competenze e il suo portafoglio di servizi Aws con l’obiettivo di aiutare i propri clienti a creare le migliori soluzioni di business nel cloud.