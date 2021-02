Elementor Pro, il website builder per WordPress rimodula l’offerta

A partire dal 9 marzo 2021 Elementor, la nota soluzione visuale per il design di siti web in WordPress, aggiungerà i nuovi piani di abbonamento Pro Studio e Agency e modificherà il piano Expert, introducendo un nuovo modello di pricing e una nuova strutturazione dei piani di abbonamento.

Questa rimodulazione degli abbonamenti implica purtroppo – come spesso accade – un incremento dei prezzi o un’offerta con caratteristiche inferiori.

Elementor ha dichiarato che queste variazioni dell’offerta commerciale per l’utenza professionale è motivata dall’intenzione di “soddisfare al meglio le crescenti esigenze degli utenti” e che tali cambiamenti si applicheranno solo ai nuovi acquisti.

Per chi ha un piano di abbonamento attivo esistente, non cambia nulla al momento: tuttavia l’azienda non specifica bene cosa accadrà ai clienti attuali quando il loro abbonamento scadrà; se dovranno pagare di più e le condizioni del loro piano verranno aggiornate, come molti utenti temono.

Ad esempio il piano Expert attualmente costa 199 dollari all’anno e supporta fino a 1.000 siti. Con il nuovo pricing, il costo rimane lo stesso ma i siti web inclusi sono solo 25. Per avere 100 siti si dovrà pagare 499 dollari per il piano Studio e per averne 1.000 ben 999 dollari all’anno del piano Agency.

Questi due nuovi piani sono destinati ai team di grandi dimensioni e agli utenti e alle aziende che hanno una base di clienti più ampia, quindi non è insensato che Elementor abbia voluto calibrarli su una fascia di prezzo premium.

Peraltro, anche il tipo di servizio è premium, in quanto include: supporto VIP, con chat dal vivo 24/7; accesso del team al supporto (Studio fino a 5 membri e Agency fino a 10 membri), per consentire di aumentare l’efficienza del flusso di lavoro; contenuti extra, a partire da più di 100 kit di siti web aggiuntivi (in arrivo nel 2021); apertura di un profilo sull’Experts network di Elementor (disponibile nei piani Expert, Studio e Agency), per creare nuove opportunità di business.

Inoltre, l’azienda assicura che questi piani riceveranno servizi estesi in futuro, come più integrazioni con strumenti di terze parti per i team di grandi dimensioni.

I piani Personal e Plus non cambiano in termini di prezzo e servizio, ma saranno rinominati rispettivamente in Essential e Advanced.

I piani Expert di Elementor Pro acquistati dopo il 9 marzo 2021 per 199 dollari all’anno, ora supporteranno fino a 25 siti. Per chi desiderasse accedere all’attuale piano Expert con 1.000 siti prima che venga interrotto, l’azienda ha lasciato l’opportunità di acquistarlo o eseguire l’upgrade prima del 9 marzo 2021.

Inoltre, gli utenti dell’attuale piano Expert che volessero accedere al piano Agency otterranno uno sconto limitato del 50% valido dal 9 marzo 2021 al 9 giugno 2021; questo sconto, ha dichiarato inoltre Elementor, si applicherà anche ai rinnovi finché l’account rimane attivo.

Dal lancio di Elementor 4,5 anni fa, ha sottolineato l’azienda, lo strumento si è evoluto da un modesto page builder in una piattaforma completa per la costruzione di siti web. Oltre al valore aggiunto della piattaforma, è cresciuta anche la community: Elementor è ora attivamente installato e utilizzato su più di 7 milioni di siti web.

Eppure, ha sottolineato ancora l’azienda, il modello di prezzi per Elementor Pro non è praticamente cambiato da quando è stato introdotto nel 2016. L’azienda ha pertanto ritenuto che fosse arrivato il momento di ritoccare il pricing in modo che i piani di Elementor Pro potessero riflettere al meglio anche la crescita professionale dei creatori web e per soddisfarne al meglio le loro esigenze in costante evoluzione, oltre che per continuare a supportare la crescita della piattaforma.

Tutte le informazioni dettagliate sul nuovo pricing e sulle caratteristiche dei piani di Elementor Pro sono disponibili sul sito della piattaforma.