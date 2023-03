Edge computing, Lenovo inaugura la nuova era dell’automazione su scala

In occasione dell’evento MWC 2023, Lenovo ha annunciato la nuova generazione di funzionalità di automazione e orchestrazione in remoto ThinkEdge con l’introduzione di nuovi software per accelerare la distribuzione di soluzioni edge.

Il nuovo software Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) 2.6 offre una configurazione automatizzata e sicura che consente ai clienti di effettuare implementazioni edge su scala globale in pochi minuti, per qualsiasi numero di sedi, con un provisioning one-touch da un unico dispositivo, un pc, uno smartphone oppure un tablet.

Il nuovo software di gestione edge-to-cloud Lenovo XClarity semplifica inoltre l’orchestrazione, la manutenzione e la misurazione attraverso una visione unificata di tutte le soluzioni edge-to-cloud Lenovo.

Lenovo ha presentato inoltre ThinkEdge SE10, un dispositivo edge client entry level ottimizzato che consente ai clienti di acquisire dati analogici e digitali, ad esempio relativi a temperatura e umidità, anche nelle aree più remote del perimetro aziendale. Insieme, queste soluzioni consentono ad aziende di diversi segmenti di mercato a forte crescita di accelerare l’adozione dell’edge computing su scala globale, generando insight più rapidi e accelerando la trasformazione intelligente.

A fronte dell’incremento esponenziale a livello globale della quantità di dati provenienti da sensori, telecamere e altre fonti – sottolinea Lenovo –, le tecnologie di nuova generazione, che offrono all’edge una capacità di elaborazione simile a quella dei data center, possono aiutare le aziende a superare i vincoli legati alla capacità della rete. Riducendo i tempi di latenza legati al trasferimento massiccio di dati, i clienti possono sfruttare le tecnologie di edge computing per elaborarli in prossimità della fonte, beneficiando di insight più rapidi e fornendo servizi innovativi per gli utenti finali.

Di norma, i siti in cui vengono utilizzate le tecnologie di edge computing sono spesso non presidiati e difficili da raggiungere. In combinazione con i nuovi servizi scalabili di server e di elaborazione, la gamma completa di soluzioni Far Edge to Cloud di Lenovo consente alle aziende di implementare simultaneamente un’intera rete di dispositivi edge distribuiti a livello globale, aprendo la strada verso un’evoluzione decisiva nell’ambito della data intelligence.

“Con l’aumentare della necessità di edge computing, i clienti si ritrovano ad affrontare diverse sfide relative all’implementazione di numerosi siti di edge dovute alla complessità e ai limiti delle risorse. Con Lenovo Open Cloud Automation e il portfolio ThinkEdge end-to-end di client e server, Lenovo inaugura la nuova era dell’automazione e della gestione dell’edge su larga scala.

Le innovazioni del portfolio ThinkEdge consentono ai clienti di elaborare i dati ovunque questi vengano creati e di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nell’edge“, commenta Charles Ferland, Vice President e General Manager of Edge Computing, Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Sbloccare l’intelligenza all’edge, con Lenovo

Le moderne infrastrutture edge – mette in evidenza Lenovo – utilizzano il potenziale dell’intelligenza dei dati per contribuire a risolvere le più grandi sfide dell’umanità in tutto il mondo. La città di Barcellona si sta trasformando in uno dei più significativi esempi di smart city grazie a una rete di server Lenovo ThinkEdge che alimentano un’infrastruttura sofisticata 5G.

Quando un turista solleva il proprio smartphone nei pressi della celebre chiesa della Sagrada Familia di Barcellona, spiega l’azienda, viene riprodotto istantaneamente sul display un video con informazioni turistiche, mentre nell’affascinante Mercat de la Concepcio un personal shopper trasmette consigli gastronomici direttamente attraverso gli occhiali high-tech a realtà aumentata. Con lo sviluppo del progetto, i server Lenovo ThinkEdge verranno implementati in tutta la città, facendo leva sull’intelligenza artificiale per migliorare la risposta alle emergenze, la sicurezza pubblica e l’accessibilità.

Costruiti per affrontare le grandi sfide degli ambienti remoti, i ThinkEdge rugged possono contare sulle funzionalità ThinkShield di Lenovo, che offrono misure di sicurezza all’avanguardia e rigorose per proteggere i dati, come il rilevamento delle manomissioni fisiche e informatiche e le lunette di bloccaggio che impediscono l’accesso non autorizzato. I server sono inoltre costruiti per resistere alle calde temperature estive e ai freddi inverni di Barcellona.

In futuro, questi server edge potranno aiutare a gestire meglio il traffico, inviando messaggi dai semafori alle auto, avvisando i guidatori quando sta per scattare il rosso e aiutandoli a guidare in modo più efficiente dal punto di vista dei consumi.

Consentire un’implementazione edge sempre più diffusa

Con la crescita della domanda di edge computing, la nuova Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) 2.6 semplifica notevolmente processi che prima richiedevano settimane di lavoro manuale per essere completati. LOC-A è in grado di automatizzare la distribuzione di client e server ThinkEdge su ampia scala in pochi minuti, eliminando la necessità di risorse manuali e il potenziale errore umano. Con LOC-A 2.6, i server Lenovo ThinkEdge possono essere spediti direttamente alle postazioni edge desiderate, dove possono essere autenticati, attivati e registrati in modo sicuro da remoto, accelerando il time to value.

“Quando si parla di edge computing, sono diverse le variabili che devono essere considerate. Alla Insight Enterprises Inc. spesso aiutiamo i clienti a distribuire i sistemi in luoghi remoti dove lo spazio è limitato, l’accesso è più difficile e le condizioni sono più ostiche rispetto a un data center tradizionale. Ogni sede rappresenta singolarmente una sfida, ma l’edge è un ambiente distribuito che spesso conta migliaia di persone, se non decine di migliaia. Per aiutare i nostri clienti a scalare le soluzioni edge, abbiamo bisogno di una potenza di calcolo sufficiente a supportare carichi di lavoro multipli e diversificati e di strumenti e logistica per gestire il tutto in modo efficiente. Ecco perché abbiamo scelto Lenovo come partner per la tecnologia edge“, ha dichiarato Juan Orlandini, Chief Architect e Distinguished Engineer di Insight.

LOC-A aggiorna automaticamente e in remoto il firmware del dispositivo edge, quindi, installa e configura tutti i componenti della piattaforma, come il sistema operativo e il software cloud. In precedenza, gli amministratori dovevano necessariamente precaricare il software nello stabilimento di produzione o intraprendere un complesso processo logistico di installazione delle immagini software nella cosiddetta staging area, una alla volta.

Con LOC-A 2.6, i dispositivi edge vengono installati con un solo tocco e con tempi di inattività minimi, offrendo un valore immediato grazie alla facilità e all’efficienza di funzionamento e accelerando le operazioni di elaborazione e gli insight con dati provenienti da tutto il mondo senza ritardi. LOC-A 2.6 è compatibile con l’intera gamma di server ThinkEdge SE10, SE30, SE50, SE70, SE350 e SE450 di Lenovo.

Trasformare i risultati aziendali ovunque

Il portfolio Lenovo ThinkEdge offre una gamma completa di soluzioni di infrastruttura edge client e server, software e servizi. Il nuovo dispositivo client ThinkEdge SE10 con processore Intel Atom converte le misurazioni analogiche, come la temperatura, l’illuminazione e l’umidità, in dati digitali che possono essere analizzati per ottenere informazioni e agire di conseguenza.

Il design compatto e robusto del ThinkEdge SE10 è ottimizzato per l’elaborazione analogica dei dati ovunque i clienti ne abbiano bisogno, compresi i punti vendita, gli impianti di produzione e gli edifici intelligenti. Grazie a ThinkEdge SE10, le aziende possono ridurre gli sprechi alimentari, automatizzare lo smistamento e l’elaborazione, migliorare la gestione dell’inventario e migliorare le funzioni di self-service o le policy di sicurezza in tutte le loro attività.

Dalle temperature estreme agli spazi più ristretti, l’SE10 è stato progettato per essere il dispositivo più versatile del portafoglio ThinkEdge ed è disponibile in un design specifico per gli impianti manufatturieri con l’ancor più robusto ThinkEdge SE10-i.

La divisione edge di Lenovo completamente integrata presenta anche una serie di nuovi servizi di supporto, tra cui Lenovo Edge Data Management Workshops e l’AI Innovators Program. Grazie a Lenovo, le aziende possono attingere a un ampio ecosistema di consulenti esperti, formati per aiutare i clienti a identificare un percorso chiaro per il rollout di soluzioni edge, attraverso una rapida implementazione che raggiunge economie di scala.

Oltre a fornire una gamma completa di server edge, storage e soluzioni AI-ready, le offerte Lenovo sono disponibili anche in modalità as-a-Service attraverso Lenovo TruScale, che consente di estendere facilmente i carichi di lavoro dall’edge al cloud attraverso un modello a consumo.

Sul sito dell’azienda sono disponibili maggiori informazioni su Lenovo Edge Ecosystem, comprese le nuove offerte di software, hardware e servizi e le nuove case study dei clienti.