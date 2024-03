Ecco Proton Mail per desktop: privacy e sicurezza su Mac, Windows e Linux

Proton ha annunciato il lancio dell’app desktop Proton Mail per Windows e macOS, con una versione Linux anch’essa disponibile, in beta.

Queste nuove release completano il portfolio delle applicazioni web e mobili già esistenti, per far sì che gli utenti possano preservare la privacy delle proprie e-mail su tutti i loro dispositivi, senza essere confinati a un browser web.

Proton infatti – lo ricordiamo – è una società nata in Svizzera nel 2014, focalizzata sulla privacy, e su strumenti che diano agli utenti il pieno controllo delle proprie vite digitali.

Proton Mail era stata introdotta proprio nel 2014, come web app, rinnovando il modo in cui si pensa alla privacy delle e-mail; ed è disponibile come mobile app per iOS e Android.

Ora, la società sviluppatrice ha reso disponibile l’applicazione desktop. Chi ha un piano Proton Free, può provarla gratuitamente per 14 giorni, per iniziare a conoscere l’applicazione. Sono poi disponibili piani a pagamenti per utenti individuali, famiglie e imprese, sia per Proton Mail che per i pacchetti di soluzioni Proton.

Nel presentare l’applicazione desktop, Proton ribadisce la sua vision: l’azienda ritiene che gli utenti debbano essere in grado di accedere alla propria posta elettronica nel modo che desiderano, senza compromettere la propria privacy.

Oltre ai problemi di privacy, accedere alla posta elettronica da un browser può rendere difficile concentrarsi sull’attività da svolgere. Il browser viene utilizzato per molte altre cose, oltre alle e-mail, quindi è facile perdere nuovi messaggi o promemoria tra tutte le schede aperte per i social media, lo shopping online e altro ancora. Per questo motivo il team ha voluto fornire agli utenti la migliore esperienza di posta elettronica, non solo sicura ma anche priva di distrazioni.

Con le nuove applicazioni desktop di Proton Mail, gli utenti hanno ora a disposizione un’esperienza di posta elettronica dedicata, che permetterà di usufruire di tutte le innovazioni di produttività della app web di Proton, consentendo di scorrere più velocemente le proprie e-mail e i propri eventi senza le potenziali distrazioni che compaiono ogni volta che si accede al browser. E, naturalmente, considerando le priorità dell’azienda, la privacy rimane sempre protetta.

Le app desktop di Proton Mail sono ottimizzate per funzionare con il dispositivo, il che significa che possono sincronizzare i temi con la modalità chiara o scura del desktop, visualizzare le notifiche in modo nativo e offrire una commutazione istantanea tra posta e calendario. Nonostante queste nuove aggiunte, le app desktop rimangono riconoscibili come Proton, sottolinea il team: chiunque abbia già utilizzato la web app si sentirà immediatamente a casa.

Anche per chi non utilizza già Proton, è facile passare da un servizio all’altro, indipendentemente dal servizio di posta elettronica utilizzato attualmente, assicura l’azienda. Con lo strumento Easy Switch, accessibile direttamente dall’app Proton Mail, si possono importare i messaggi da Outlook o Gmail, inoltrare i nuovi messaggi ricevuti su Gmail e altro ancora.

La nuova applicazione desktop di Proton Mail – sottolinea inoltre l’azienda – eredita un decennio di miglioramenti della sicurezza che il team ha sviluppato per l’applicazione web. Ciò significa che Proton Mail per Windows e macOS mantiene l’impegno della società sviluppatrice per la sicurezza e la privacy con diverse caratteristiche chiave: crittografia ad zero-access e crittografia end-to-end, protezione contro i tracker e i tentativi di phishing e il programma di protezione degli account ad alta sicurezza, Proton Sentinel.

La possibilità di utilizzare un’applicazione separata dal browser per la posta elettronica e il calendario offre ulteriori vantaggi in termini di sicurezza, come la protezione delle e-mail o degli eventi da estensioni del browser non autorizzate e la possibilità di effettuare aggiornamenti automatici senza dipendere dal browser.

Proton, inoltre, è ora in grado di fornire nuove funzionalità su Windows, macOS, Linux (attualmente in versione beta) e web app allo stesso tempo, a partire dal nuovo Security Center, che permette tra l’altro di creare facilmente alias “hide-my-email” per proteggere la propria identità, dalle applicazioni web e desktop di Proton Mail.