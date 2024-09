AVM ha un nuovo CEO: alla guida dell’azienda ci sarà Jan Oetjen

AVM, azienda specializzata nella fornitura di prodotti per la casa digitale, ha annunciato che Jan Oetjen è il nuovo CEO. A partire da lunedì 30 settembre, Jan Oetjen assumerà la guida dell’azienda, succedendo all’ex CEO e portavoce del consiglio di amministrazione Johannes Nill. Il nuovo management team è composto dal Chief Executive Officer Jan Oetjen, dall’ex Chief Technology Officer e co-fondatore Peter Faxel e da Jan-Christian Werner in qualità di Chief Financial Officer.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, da ultimo come CEO di 1&1 Mail & Media Applications SE, Jan Oetjen (51 anni) ha accumulato una grande esperienza nella gestione strategica e nelle tematiche tecnologiche. Tra le altre cose, Oetjen è stato incaricato della gestione dei provider di posta elettronica Web.de e GMX, nonché della società di marketing pubblicitario United Media. Sotto la sua guida, le società United Internet sono state in grado di espandere la loro posizione di leader di mercato e di portare avanti numerose innovazioni.

“Non vedo l’ora di assumere la direzione di AVM e di continuare la storia di successo dell’azienda insieme al suo collaudato team“, ha dichiarato Oetjen. “L’innovazione, la valorizzazione della nostra leadership di mercato in Germania e il rafforzamento del nostro potenziale internazionale saranno i nostri obiettivi principali. Come azienda europea, AVM è sinonimo di prodotti sicuri e affidabili per il mondo interconnesso, e continueremo ad ampliare questa posizione.”

Anche l’ex CEO Johannes Nill è ottimista sul futuro: “È un grande piacere per me passare la gestione dell’azienda a Jan Oetjen. Con la sua visione e la sua esperienza, egli condurrà AVM verso nuovi traguardi come azienda innovativa e orientata alla tecnologia. Sono inoltre lieto di aver trovato in Jan-Christian Werner un direttore finanziario di grande esperienza“. Jan-Christian Werner (49 anni) è stato in precedenza CFO della società SaaS travel tech e piattaforma di viaggi online HRS Group.

AVM, fondata a Berlino nel 1986 da Johannes Nill, Ulrich Müller-Albring e Peter Faxel, è da decenni uno degli operatori europei di maggior successo nel settore dei prodotti per le connessioni a banda larga e la casa digitale. Con il marchio FRITZ!, AVM offre un accesso veloce a Internet, una facile connessione in rete, un potente Wi-Fi, una comoda telefonia e versatili applicazioni per la Smart Home. AVM è uno dei leader di mercato in Europa per quanto riguarda router, ripetitori Wi-Fi e prodotti per la Smart Home. Fin dall’inizio l’azienda si è concentrata sullo sviluppo interno di prodotti innovativi. Nel 2023, l’azienda berlinese specializzata in comunicazioni e i suoi 890 dipendenti hanno generato un fatturato di 580 milioni di euro.

Nell’ambito del previsto ricambio generazionale, Imker Capital Partners, un family office europeo, è stato recentemente acquisito come nuovo investitore. I fondatori rimarranno nell’azienda come azionisti di minoranza, mentre Johannes Nill e Ulrich Müller-Albring passeranno al consiglio di amministrazione. Il nuovo team di gestione è composto dal CEO Jan Oetjen, dall’ex CTO Peter Faxel e dal CFO Jan-Christian Werner.