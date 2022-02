E4 Engineering ha un nuovo CEO: è Cosimo Damiano Gianfreda

E4 Computer Engineering ha annunciato la nuova leadership aziendale.

Il nuovo CEO è Cosimo Damiano Gianfreda, che prende il posto di Francesco Morsiani, il quale mantiene la carica di Presidente.

Francesco Morsiani e Cosimo Gianfreda sono tra i fondatori dell’azienda, che hanno contribuito a guidare a livelli di eccellenza assoluta, grazie a una estrema focalizzazione sulle nuove tecnologie e alla capacità di creare partnership di alto livello con vendor, università e istituzioni di ricerca.

Forte di un team che abbina competenze approfondite e capacità di vision e facendo leva sulle tecnologie più avanzate, E4 Computer Engineering ha realizzato nel tempo progetti importanti in ambito universitario e di ricerca, a livello italiano e internazionale, tra i quali spicca la collaborazione con il CERN di Ginevra. Da qualche anno, ha esteso con successo il proprio raggio di attività ai settori pharma, banking, manufacturing e automotive con la creazione di soluzioni open source pronte all’uso.

Sono molti gli ambiti che si affidano ad architetture HPC (High Performance Computing) per affrontare con successo le sfide che il mercato pone loro, ma anche per supportare al meglio il progresso dell’umanità, gettando le basi per un’evoluzione scientifica più rapida, impattante e sostenibile, con una ricaduta significativa sulla qualità della vita.

E4 Engineering, le dichiarazioni di Morsiani e Gianfreda

«Cosimo Gianfreda è un manager dalle notevoli capacità e nel suo nuovo incarico porta con sé una profonda conoscenza del settore IT, nonché di tutto il mercato italiano ed europeo», spiega Francesco Morsiani. «La sua passione per l’innovazione contribuirà alla crescita della società. Affrontare le nuove sfide significa migliorare continuamente la qualità dei servizi attraverso creatività, innovazione, passione, sviluppo di competenze, costante ricerca e investimenti in nuove tecnologie.»

«In questi venti anni, E4 si è profondamente trasformata, passando da ambiziosa start-up dalla solida base tecnologica a una realtà a tutto tondo, capace di partecipare ai progetti più importanti di livello internazionale,» aggiunge Cosimo Gianfreda. «Ora, le sfide che ci aspettano sono ancora più affascinanti e sono certo che il nostro team sarà in grado di affrontarle in modo efficace, amplificando ulteriormente i trend di crescita dell’azienda.»

