Adobe Experience Platform su Aws aiuta i brand a migliorare il coinvolgimento dei clienti

In occasione di AWS re:Invent, Adobe ha annunciato l’ampliamento della partnership con Amazon Web Services (AWS) per rendere disponibile Adobe Experience Platform (AEP) su AWS. Questa nuova offerta consente ai brand di rafforzare le relazioni con i clienti attraverso esperienze altamente personalizzate, alimentate da insight approfonditi. Avendo un’unica visione dei clienti mentre le interazioni in tempo reale avvengono attraverso i canali online e offline, AEP – sottolinea Adobe – è la soluzione scelta dai marchi per offrire una vera personalizzazione su scala.

Le applicazioni basate su AEP, tra cui Adobe Real-Time CDP, Adobe Journey Optimizer e Adobe Customer Journey Analytics, saranno disponibili anche su AWS, consentendo ai brand di creare facilmente un pubblico, coinvolgere i clienti attraverso i canali e iterare le esperienze grazie a informazioni utili. Questa offerta congiunta offre alle marche un nuovo livello di flessibilità e scalabilità, con insight e flussi di lavoro guidati da AEP che possono essere centralizzati su AWS.

Marche leader come The Coca-Cola Company, Dick’s Sporting Goods, Major League Baseball, Marriott International, Panera Bread, Prudential Financial, Qualcomm, U.S. Bank e altri ancora si sono affidati ad AEP per il customer experience management, sottolinea Adobe. I team sono in grado di individuare in tempo reale i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e di scoprire momenti d’impatto per il coinvolgimento. Con l’imminente disponibilità di AEP su AWS, i brand saranno presto in grado di attingere a una solida infrastruttura cloud che consente di attivare rapidamente e senza problemi gli insight sui clienti e di offrire interazioni significative, il tutto in un ambiente sicuro e scalabile.

La disponibilità di Adobe Experience Platform su AWS consentirà ai brand di:

Creare e coinvolgere un pubblico di alto valore attraverso Adobe Real-Time CDP , che viene aggiornato in tempo reale mentre le interazioni con i clienti avvengono attraverso i canali online e offline. Queste informazioni consentono alle marche business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B) di coinvolgere i clienti nei momenti più importanti.

, che viene aggiornato in tempo reale mentre le interazioni con i clienti avvengono attraverso i canali online e offline. Queste informazioni consentono alle marche business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B) di coinvolgere i clienti nei momenti più importanti. Con Adobe Journey Optimizer è possibile organizzare percorsi personalizzati per i clienti , creando esperienze on-brand e performanti attraverso touchpoint quali e-mail, web, mobile e altro ancora. Con Adobe Journey Optimizer B2B Edition, i brand B2B possono identificare e raggiungere con maggiore precisione i decisori chiave all’interno dei gruppi d’acquisto, consentendo un coordinamento più stretto tra i team di vendita e di marketing.

, creando esperienze on-brand e performanti attraverso touchpoint quali e-mail, web, mobile e altro ancora. Con Adobe Journey Optimizer B2B Edition, i brand B2B possono identificare e raggiungere con maggiore precisione i decisori chiave all’interno dei gruppi d’acquisto, consentendo un coordinamento più stretto tra i team di vendita e di marketing. Analizzare e ottimizzare le campagne attraverso Adobe Customer Journey Analytics, che misura e visualizza il coinvolgimento attraverso i canali online e offline. Questo include Content Analytics, un’offerta che sblocca la possibilità per i marketer di comprendere le prestazioni dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale fino al livello degli attributi, compresi i colori, gli oggetti e gli stili che risuonano con il pubblico di destinazione.

I brand potranno inoltre sfruttare i servizi nativi di AWS completamente gestiti, come Amazon S3, DynamoDB e Glue, per ridurre i costi operativi, semplificare la gestione dei dati e accelerare i flussi di lavoro.

Adobe e AWS collaboreranno con i clienti comuni per implementare queste soluzioni, che saranno disponibili attraverso Adobe e AWS Marketplace nell’anno solare 2025. Questa nuova offerta si basa sulle soluzioni esistenti Adobe su AWS, dove le applicazioni di Adobe Experience Cloud hanno aiutato i team a migliorare le attività di marketing, raggiungendo il pubblico chiave con esperienze digitali altamente personalizzate che favoriscono un coinvolgimento più profondo e una maggiore conversione.