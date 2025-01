Celonis lancia nuove applicazioni di process intelligence insieme ai suoi ecosystem partner

Celonis, società specializzata nel Process Mining e nella Process Intelligence, arricchisce il suo Platform App Program con quattro nuove applicazioni. Queste app, co-create da Celonis insieme ai suoi partner Apolix, Bloomfilter, FITS-P e Ventum, permettono ai clienti di adottare velocemente soluzioni capaci di andare oltre gli attuali casi d’utilizzo di Celonis, generando valore in nuove aree.

“Queste applicazioni di nuova generazione dimostrano ciò che è possibile fare abbinando il Process Intelligence Graph di Celonis e le best practice sulla creazione di app insieme all’ampia conoscenza del settore dei nostri partner di ecosistema”, ha dichiarato Malhar Kamdar, Chief Customer Officer e Head of Ecosystem di Celonis. “Con Celonis, i partner ottengono un gemello digitale dei processi unico nel suo genere che include dati di processo system-agnostic arricchiti da un contesto aziendale approfondito e un set di strumenti integrati per creare soluzioni che ottimizzano i processi. Con queste applicazioni, le aziende generano continuamente risultati di business sostanziali in velocità e su scala”.

Le nuove app della piattaforma Celonis sono:

Celonis for Claims Management Control Center – powered by Apolix

Celonis for Software Development Lifecycle Management – powered by Bloomfilter

Celonis for System Transformation Suite – powered by FITS-P

Celonis for CBAM App – powered by Ventum

Ogni anno, le perdite sui sinistri costano miliardi all’industria assicurativa. L’applicazione Claims Management Control Center fornisce una visibilità end-to-end del processo di gestione dei sinistri assicurativi e insight utili per ridurre le perdite ottimizzando i tempi di lavorazione, la prioritizzazione e la conformità ai processi.

Implementando questa applicazione, un’importante compagnia assicurativa sta generando oltre 300.000 dollari di valore al mese migliorando la gestione delle opportunità legate alle commissioni sui noleggi a credito, sottolinea l’azienda.

I progetti di sviluppo software affrontano notoriamente problemi come sforamenti di budget, ritardi e risultati incompleti. L’applicazione Celonis for Software Development Lifecycle Management offre una trasparenza dei processi end-to-end per allineare gli stakeholder aziendali e tecnici, ridurre gli sprechi dovuti alle rielaborazioni e minimizzare il rischio di non conformità.

Questa app è inoltre dotata del primo debugger di processi alimentato dall’intelligenza artificiale per la gestione del ciclo di vita del software. Utilizzando l’applicazione, un pioniere nel campo della sicurezza di rete ha trasformato i propri processi di sviluppo in soli 30 giorni, migliorando la prevedibilità dell’SDLC: l’85% degli sprint ha raggiunto gli obiettivi (rispetto al 25% precedente), i tempi di attesa tra le fasi sono stati ridotti del 30-40% e la velocità di consegna è raddoppiata.

Il termine per la migrazione dei sistemi ERP SAP a S/4HANA si avvicina rapidamente: le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2027. La System Transformation Suite aiuta le aziende a rispettare l’obiettivo, i tempi, il budget e il valore della migrazione a S/4HANA.

La suite amplia inoltre l’offerta esistente di Celonis includendo moduli dedicati per ogni fase della trasformazione del sistema (pre, durante e post), affrontando casi d’uso che vanno dal consolidamento dei dati master al test di scenario.

Nell’ambito del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) previsto dall’UE, le aziende devono mappare le proprie emissioni in base ai materiali presenti nella loro supply chain. Realizzata con gli insight del Process Intelligence Graph, l’App Celonis CBAM offre alle aziende un processo CBAM completamente automatizzato e auditabile e un modo per ottimizzare i costi di certificazione per il futuro. Per vedere una demo dell’applicazione in azione e come sta aiutando le aziende a superare le loro sfide CBAM più urgenti, è possibile guardare l’on-demand webinar.

L’ecosistema di partner offre ai clienti la possibilità di sbloccare il valore dei loro processi aziendali in modo rapido e su scala

Queste quattro applicazioni – mette in evidenza l’azienda – sono il secondo gruppo di soluzioni realizzate o co-create dai partner dell’ecosistema Celonis e ancora molte altre ne arriveranno. Celonis fornisce la piattaforma di Process Intelligence leader a livello mondiale e, insieme ai suoi partner, fa crescere costantemente la comunità di Process Intelligence.

Per scoprire come i migliori servizi professionali e le soluzioni software dell’ecosistema possono aiutare a sfruttare tutto il potenziale di Celonis, è possibile visitare la pagina dei partner.