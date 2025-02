TP-Link “Zero to Hero”, il percorso gratuito di formazione sul networking

TP-Link ha annunciato Zero to Hero, un percorso di formazione gratuito dedicato ai Partner iscritti al Partner Portal e pensato per fornire le competenze di base necessarie a diventare esperti di networking.

Questo programma è anche rivolto agli installatori e professionisti che si affidano alla famiglia di prodotti VIGI e a coloro che utilizzano le soluzioni della gamma Omada, sottolinea TP-Link.

Grazie al supporto di un team tecnico, i partecipanti saranno accompagnati passo dopo passo attraverso spiegazioni semplici e chiare in lingua italiana, per acquisire rapidamente le conoscenze indispensabili nel settore delle infrastrutture di rete.

Il programma formativo Zero to Hero di TP-Link offre un’opportunità unica per approfondire il mondo del networking attraverso sei appuntamenti online. Ogni sessione, condotta dagli esperti dell’azienda, permetterà ai partecipanti di interagire direttamente, porre domande e costruire solide competenze nel settore.

Si parte il 7 febbraio con il Modulo 1 – Fondamenti di Networking, un’introduzione ai concetti base per comprendere le reti informatiche, ideale per studenti e professionisti IT. Il percorso prosegue il 21 febbraio con il Modulo 2 – Layer 1, dedicato ai supporti fisici per la trasmissione dei dati, e il 7 marzo con il Modulo 3 – Layer 2, incentrato sulla gestione del traffico dati nelle comunicazioni locali.

Mentre l’esplorazione del Layer 3 prende il via il 21 marzo con il Modulo 4 – Protocollo IP (parte 1), che analizza il funzionamento del routing e la distribuzione dei dati, seguito il 4 aprile dal Modulo 5 – Protocollo IP (parte 2), con un focus sulle tecniche avanzate di segmentazione e ottimizzazione delle reti. Infine, il programma si chiude l’11 aprile con il Modulo 6 – Fondamenti di Reti Wireless, un approfondimento sulle tecnologie Wi-Fi e sulla loro configurazione efficace.

Ogni sessione, della durata di 30-40 minuti, è pensata per fornire strumenti pratici e conoscenze fondamentali, permettendo a chiunque di acquisire competenze specifiche in tema di networking. Un’occasione imperdibile – evidenzia TP-Link – per chi vuole iniziare o approfondire il proprio percorso in questo settore in continua evoluzione.

Per ottenere maggiori informazioni su Zero to Hero e per iscriversi agli incontri, visitare la pagina dedicata del sito di TP-Link.