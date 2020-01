iPad e Apple Pencil, in abbinamento con le tante app disponibili per queste attività, costituiscono una straordinaria piattaforma di design, illustrazione, progettazione, creatività.

Tuttavia, l’esperienza di disegno con una penna digitale sulla superficie liscia dello schermo multi-touch di un iPad è inevitabilmente ben diversa da quella offerta dal disegnare con una matita sulla carta. Questo è un fattore per cui molti designer non amano creare a mano con gli strumenti digitali su un tablet.

Dall'azienda trevigiana Batch International arriva ora un’idea che promette di rendere un iPad più simile a un vero taccuino di carta e di avvicinare l’esperienza di disegno con Apple Pencil sul tablet alla resistenza, all’attrito e al rumore del disegno su carta.

Il brand si chiama doodroo e il prodotto consiste in una speciale pellicola che, spiega il produttore, riesce a dare alla Apple Pencil su iPad una resistenza pari al 94% di quella che viene offerta dalla matita sulla carta, 0,24 contro 0,25, ricreando praticamente un’esperienza più naturale di disegnare e scrivere sul tablet.

Oltre a queste peculiarità, la pellicola doodroo ha poi la funzione di proteggere l’iPad da graffi ed è anche antiriflesso, per permettere di utilizzare il dispositivo in qualsiasi condizione di luce.

Ma, chiaramente, il pezzo forte della pellicola doodroo sta nel rendere l’iPad più simile a un vero taccuino di carta. Questa speciale pellicola diventa così uno strumento prezioso sia per il disegno tecnico, perché aiuta a mantenere la stessa posizione quando si disegnano le linee, sia per quello creativo, perché aiuta a preservare lo stesso stile di quando si disegna su carta.

La pellicola doodroo, informa il produttore, funziona perfettamente non solo con Apple Pencil ma anche con penne e matite digitali compatibili, nonché con le dita, e non altera in alcun modo la funzionalità dell’iPad.

Annalisa Romita, Ceo di Batch International, ha dichiarato: “Sostanzialmente doodroo è il congiungimento ideale tra l’Apple Pencil e l’iPad, utile e forse anche necessario per tutta una serie di professionisti: dall’artista all’architetto, al tatuatore, al designer, allo studente che deve trascrivere lezioni, agli insegnanti, ai manager, e perché no anche ai musicisti che volessero trascrivere i loro spartiti su iPad in un modo più naturale”.

Maggiori informazioni sulla pellicola speciale per Apple Pencil e iPad sono disponibili sul sito di doodroo.