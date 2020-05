Il digitale come hobby: i manuali per coltivare la passione

Se in queste settimane di permanenza casalinga forzata avete coltivato qualche hobby digitale ora è giunto il momento di fare il salto di qualità con i manuali di Tecniche Nuove.

I tre argomenti trattati sono la fotografia digitale e la musica digitale oltre al mondo dei maker.

Per la fotografia abbiamo i consigli pratici di Scott Kelby, considerato il guru della fotografia digitale nonché prolifico scrittore su tecniche fotografiche e fotoritocco; per la musica un manuale per crearsi uno studio di registrazione e poi sui software per produrre musica di qualità, infine la piattaforma Arduino e le sue applicazioni nel mondo dei maker, che vede tra gli autori Massimo Banzi, il creatore del progetto Arduino.

Fotografia digitale

Tre manuali di Scott Kelby, il più conosciuto fotografo/scrittore al mondo, la formula resta uguale: coppie di pagine in cui spiega i trucchi del mestiere con a fianco l’effetto realizzato. Inoltre un testo specifico su Photoshop di un esperto di formazione.

Musica

Ormai è un binomio indissolubile, specie per il musicista/hobbysta, che può costruirsi con investimento limitato a poche migliaia di euro un valido studio di registrazione e divertirsi con i software che permettono di produrre musica di qualità professionale.

Arduino e i maker

Arduino è la piattaforma open source di prototipazione elettronica che ha avuto un successo travolgente tra i maker. La guida ufficiale di Massimo Banzi, noto a livello internazionale e considerato il padre del progetto Arduino, ne spiega i principi base, ma poi esistono manuali più applicativi e ricchi di esempi pratici.

