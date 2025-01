Dell: tre nuovi monitor con tecnologie innovative per i professionisti

Dell intende alzare ancora una volta l’asticella con nuovi monitor per PC che debuttano con una tecnologia innovativa e che vogliono far progredire il settore in termini di accuratezza dei colori, comfort per gli occhi ed esperienza audio, offrendo uno schermo ideale per i professionisti creativi, gli ingegneri, gli appassionati di tecnologia o chiunque sia alla ricerca di display all’avanguardia.

Con quello che Dell presenta come il primo IPS Black potenziato al mondo, la tecnologia dei pannelli QD-OLED, le migliori funzioni per il comfort degli occhi, l’audio spaziale 3D alimentato dall’intelligenza artificiale e altro ancora,

Le spedizioni globali di monitor per PC – mette in evidenza Dell – sono in costante aumento a causa della crescente richiesta di schermi più grandi e a più alta risoluzione (Fonte: IDC). Allo stesso tempo, le crescenti esigenze di lavoro e di svago rendono indispensabile l’utilizzo di un monitor di alta qualità con la tecnologia più recente.

In questo contesto, l’azienda ha annunciato tre nuovi display:

I monitor Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub , progettati per i professionisti, offrono un’esperienza visiva sorprendente grazie alla tecnologia enhanced IPS Black, a un miglior comfort per gli occhi e alle funzionalità per la produttività offerte da Thunderbolt 4 .

, progettati per i professionisti, offrono un’esperienza visiva sorprendente grazie alla tecnologia enhanced IPS Black, a un miglior comfort per gli occhi e alle funzionalità per la produttività offerte da . Il monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED è descritto dall’azienda come il primo monitor QD-OLED al mondo con suono spaziale 3D potenziato dall’intelligenza artificiale. La risoluzione 4K e la tecnologia QD-OLED offrono chiarezza, vivacità e contrasto infinito, trasformando qualsiasi spazio in un’esperienza cinematografica.

I monitor Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub

Fedeli alla reputazione di UltraSharp come linea di monitor professionali ad alte prestazioni, i monitor Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub sono dotati della prima tecnologia enhanced IPS Black al mondo – sottolinea Dell – con un rapporto di contrasto di 3.000:1. Offrono inoltre un comfort visivo senza precedenti e un hub di connettività Thunderbolt 4 integrato.

La tecnologia IPS Black migliorata degli ultimi monitor – spiega il produttore – offre neri più profondi del 47% e un miglioramento del rapporto di contrasto ambientale dell’89% in un tipico ambiente d’ufficio rispetto agli IPS tradizionali. Grazie a VESA DisplayHDR 600 e alla risoluzione 4K, gli utenti potranno godere di una migliore precisione dei colori, di una maggiore profondità cromatica e di dettagli nitidi anche in condizioni di illuminazione difficili.

I nuovi monitor Dell UltraSharp sono presentati dall’azienda come i primi monitor 4K al mondo con la più alta certificazione di comfort oculare a 5 stelle (TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0). Ciò significa che offrono queste caratteristiche chiave per il benessere degli occhi:

Riduzione dell’emissione di luce blu : Riduzione della luce blu fino al 30% in più , senza compromettere l’accuratezza dei colori, per un comfort prolungato.

: Riduzione della luce blu , senza compromettere l’accuratezza dei colori, per un comfort prolungato. Sensore di luce ambientale : Regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base all’ambiente circostante, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi.

: Regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base all’ambiente circostante, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi. Pannello a bassa riflettanza : Riduce al minimo i riflessi per facilitare la messa a fuoco, particolarmente utile in ambienti illuminati da luce d’ufficio.

: Riduce al minimo i riflessi per facilitare la messa a fuoco, particolarmente utile in ambienti illuminati da luce d’ufficio. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz: Offre immagini fluide e meno sfarfallio, migliorando il comfort di visione.

Oltre alle porte Thunderbolt 4, USB-A e C e RJ45, i nuovi monitor UltraSharp offrono un’erogazione di potenza fino a 140 W tramite USB-C Extended Power Range (EPR) per i PC compatibili. Le porte pop-out frontali facilitano la connettività e forniscono una ricarica USB-C da 15W per telefoni e altri accessori. Entrambi i monitor Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub sono certificati per funzionare con Windows e macOS, supportando la configurazione multi-monitor.

Monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED

La gamma di monitor Dell Plus dell’azienda americana combina un design elegante con funzionalità versatili, rendendoli perfetti per il gioco, la scuola e il lavoro. Il monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED rappresenta una nuova frontiera nella tecnologia dei display e offre una miscela armoniosa di audio iperrealistico, immagini sorprendenti e connettività semplice. Che si tratti di creazione, gioco, streaming o semplice fruizione di contenuti, questo monitor si propone come porta d’accesso a un futuro più coinvolgente.

Il Dell 32 Plus 4K QD-OLED introduce un paesaggio sonoro 3D di nuova generazione che porta l’esperienza uditiva a un livello superiore. Grazie all’intelligenza artificiale, la sua tecnologia audio spaziale si adatta dinamicamente per creare un ambiente in cui il suono segue ogni movimento dell’utente.

Il tracciamento della testa guidato dall’intelligenza artificiale garantisce che il suono proveniente dagli altoparlanti integrati sia allineato con la posizione dell’utente, offrendo una precisione millimetrica per un’esperienza davvero coinvolgente. L’array di altoparlanti integrato da 5x5W utilizza una tecnologia avanzata di beamforming per concentrare l’audio direttamente verso ciascun orecchio e sfrutta le interferenze distruttive per annullare il suono all’orecchio opposto. Tutto ciò si combina per offrire una qualità audio cristallina e sorprendente, assicura Dell.

Il Dell 32 Plus 4K QD-OLED offre immagini di qualità elevata, combinando la risoluzione 4K con la tecnologia QD-OLED per una chiarezza, una vividezza e un contrasto sorprendenti. La sorprendente precisione e profondità dei colori lo rendono ideale per l’uso professionale e per quello occasionale.

I gamer occasionali potranno godere di una visione perfetta grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e alla tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina virtualmente il motion blur. Oltre a queste caratteristiche, il tempo di risposta ultra-ridotto a 0,03 ms migliora la fluidità per un gameplay veloce.

Lo streaming video è elevato su questo monitor QD-OLED, dotato di Dolby Vision e VESA Display True Black 400. Che si tratti di un blockbuster d’azione o di un documentario mozzafiato, il Dell 32 Plus 4K QD-OLED offre un realismo coinvolgente, trasformando il proprio spazio in un cinema privato.

Questo monitor offre poi una connettività USB-C a cavo singolo che eroga fino a 90 W di potenza, in modo da poter ricaricare e collegare i dispositivi, mantenendo l’area di lavoro organizzata.

Inoltre, le comode porte di accesso rapido a scomparsa consentono di collegare facilmente le periferiche. L’estetica intuitiva, elegante e moderna del monitor si adatta a qualsiasi spazio, mentre le sue funzioni avanzate soddisfano le diverse esigenze degli utenti esperti di tecnologia.

Sostenibilità avanzata

Per un futuro sostenibile, sottolinea il produttore, questi tre nuovi monitor Dell sono realizzati con il 100% di alluminio riciclato, l’85% di plastica riciclata post-consumo, il 50% di acciaio riciclato e almeno il 20% di vetro riciclato. Soddisfano inoltre elevati standard ambientali. Entrambi i monitor Dell Ultrasharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub hanno ottenuto la più recente designazione TCO e sono registrati EPEAT Gold con Climate+, il che significa che soddisfano i principali criteri di sostenibilità per l’utilizzo di energia e l’impatto sul clima, mentre il monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED soddisfa elevati standard di efficienza energetica con la certificazione ENERGY STAR.

L’azienda ha inoltre annunciato che a partire dal febbraio 2025 gli utenti potranno gestire e ottimizzare tutti i display e le periferiche Dell attraverso un’unica applicazione, il nuovo Dell Display and Peripheral Manager (DDPM).

Per quanto riguarda la disponibilità e il pricing, sono al momento stati comunicati i prezzi in dollari statunitensi: