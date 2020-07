Dati non strutturati, Hitachi Vantara raddoppia le soluzioni

Hitachi Vantara rilascia oggi un nuovo file system distribuito e una soluzione di gestione per aiutare le aziende ad accedere più rapidamente e avere insight su dati non strutturati come e-mail, documenti, cartelle cliniche, audio, video e immagini.

Soluzioni attese dal mercato, stando alle osservazioni di Amita Potnis, direttrice della ricerca sugli Infrastructure Systems di Idc, per la quale i CIO e i professionisti IT non stanno più cercando di archiviare gli oggetti solamente per dati conformi, di archivio, di secondo livello o a freddo. “Ora stanno esaminando la memorizzazione degli oggetti per supportare nuovi casi d’uso e carichi di lavoro performanti. Stanno inoltre valutando soluzioni di file distribuiti per gestire scalabilità e prestazioni a supporto di elaborazione ad alte prestazioni, analisi in tempo reale e intelligenza artificiale“.

Ecco perchè la nuova soluzione di Hitachi Vantara verrà fornita attraverso una partnership con WekaIO (Weka), specialista di file storage ad alte prestazioni per applicazioni ad alta intensità di dati non strutturati.

La nuova relazione OEM con WekaIO migliorerà il portafoglio di Hitachi Vantara con un file system parallelo nativo NVMe ad alte prestazioni, che l’azienda fornirà in abbinamento a un archivio dati Hitachi Content Platform (HCP).

Questa soluzione NAS (Network Attached Storage) ad alte prestazioni sarà adatta per l’uso con applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning e analisi in una vasta gamma di settori.

Parallelamente Hitachi Vantara, che da ieri ha un nuovo Ceo, Gajen Kandiah (che viene da Cognizant) ha preso il il posto di Toshiaki Tokunaga, ha annunciato anche un ampliamento della Hitachi Content Platform (HCP), la sua soluzione cloud di storage a oggetti per mettere in connessione produttori di dati, utenti, applicazioni e dispositivi. Gli aggiornamenti di HCP supporteranno meglio i carichi di lavoro non strutturati di prossima generazione.

L’ampliamento della Hitachi Content Platform (HCP) supporta carichi di lavoro non strutturati di nuova generazione con nodi HCP all-flash ottimizzati per le prestazioni.

I nodi di archiviazione aggiornati offrono anche un miglioramento di tre volte le prestazioni di lettura e scrittura, consentendo contemporaneamente una capacità tre volte maggiore nello stesso spazio rack della generazione precedente.

Ciò è particolarmente significativo in quanto i NAS tradizionali, i carichi di lavoro primari e i carichi di lavoro nativi nel cloud stanno passando allo storage degli oggetti per soddisfare requisiti ad alte prestazioni.

La nuova espansione di HCP intende aiutare le aziende a tradurre più rapidamente i dati in approfondimenti aziendali, aumentare le entrate derivanti da dati non strutturati e migliorare le prestazioni delle applicazioni per offrire una migliore esperienza digitale agli utenti finali.

Poiché le dimensioni e i tipi di carichi di lavoro cambiano radicalmente, le organizzazioni devono concentrarsi non solo sulla loro capacità di ridimensionare le soluzioni di archiviazione, ma anche per soddisfare i requisiti di prestazione.

Ad esempio, in una tipica azienda Fortune 500, un semplice aumento del 10% nell’accessibilità dei dati può comportare oltre 65 milioni di dollari di reddito netto aggiuntivo.

Hitachi Vantara ha già dimostrato i vantaggi delle nuove funzionalità HCP presso un cliente dei servizi finanziari per il quale la configurazione all-flash di HCP era l’unica soluzione in grado di offrire sia le prestazioni richieste sia la sicurezza richiesta e ha prodotto miglioramenti delle prestazioni fino al 300%, con alcuni lavori che hanno ottenuto un miglioramento delle prestazioni del 1.200% rispetto alla soluzione di archiviazione a oggetti tradizionale esistente dell’azienda.

Un altro cliente del settore industriale per far fronte a volumi crescenti di dati di produzione, vendita e distribuzione che stavano portando l’infrastruttura di storage al punto di rottura con HCP ha avuto un miglioramento del 500% nei tempi di risposta delle applicazioni e ha gestito enormi volumi di dati non strutturati in vari formati e da più fonti in un archivio oggetti centrale.