Hitachi Vantara introduce un nuovo approccio hybrid cloud al data storage

Hitachi Vantara – controllata di Hitachi Ltd. dedicata alle infrastrutture, alla gestione e all’analisi dei dati e alle soluzioni digitali – ha presentato Hitachi Virtual Storage Platform One, l’evoluzione dell’attuale portfolio di data storage.

Hitachi Virtual Storage Platform One è un’unica piattaforma dati in hybrid cloud in grado di rispondere alle complesse sfide che i manager dell’IT si trovano a dover affrontare per la scalabilità dei dati e per modernizzare le applicazioni diffuse in complesse infrastrutture ibride e multicloud distribuite.

Poter disporre di un data plane (o piano dati, responsabile dell’effettivo movimento dei dati da un sistema ad un altro) comune per i dati strutturati e non strutturati in block, file e oggetti consente alle aziende di eseguire diversi tipi di applicazioni ovunque, sia on-premise sia in public cloud, senza le complessità che molti devono affrontare oggi.

L’annuncio strategico di Hitachi Virtual Storage Platform One arriva in un momento critico per le imprese, in quanto l’AI generativa, il cloud e la crescita esplosiva dei dati aziendali stanno determinando cambiamenti epocali nell’operatività e in termini di innovazione. Un report pubblicato di recente ha evidenziato come le applicazioni e le tecnologie data-intensive stiano esacerbando le problematiche di infrastrutture e ambienti hybrid cloud; 6 leader di aziende su 10 dichiarano di sentirsi sopraffatti dalla quantità di dati immagazzinati, mentre il 75% è preoccupato che l’attuale infrastruttura non sia sufficientemente scalabile per affrontare il prossimo futuro. Secondo un’indagine dell’Uptime Institute sulla data resiliency, l’80% dei manager e degli operatori di data center ha subito qualche tipo di interruzione negli ultimi tre anni.

Hitachi Virtual Storage Platform One propone un approccio semplificato alla gestione scalabile dei carichi di lavoro mission-critical e mette a disposizione un’architettura unificata per gestire in modo efficiente le sfide citate, grazie a un singolo control plane, un data fabric e un data plane per block, file, oggetti, cloud, mainframe e carichi di lavoro storage software-defined: una piattaforma dati in grado di gestire tutte le tipologie di ambienti da un unico stack software abilitato dall’intelligenza artificiale. Eliminando i silos rappresentati da infrastruttura, dati e applicazioni, la Virtual Storage Platform One mette a disposizione delle aziende una data foundation affidabile per un consumo di dati basati sulle singole esigenze, quando e dove effettivamente servono.

“Hitachi Virtual Storage Platform One segna una tappa significativa della nostra strategia relativa alle infrastrutture. Grazie a una piattaforma dati solida offriremo alle imprese l’affidabilità e la flessibilità necessarie per gestire i propri dati in diversi ambienti di storage senza compromessi“, ha dichiarato Dan McConnell, senior vice president, product management for storage and data infrastructure, Hitachi Vantara. “Il modo in cui la Virtual Storage Platform One è stata progettata, sviluppata e realizzata, unitamente al suo focus su affidabilità, sicurezza e sostenibilità, garantiscono un forte impatto positivo sull’operatività dei nostri clienti“.

“La partnership con Hitachi Vantara è stata determinante per permetterci di aiutare le imprese a ottimizzare il loro percorso nel cloud e ad evitare le dispendiose insidie che ostacolano il successo della trasformazione digitale“, ha dichiarato Mauro Guzelotto, vice president of cloud services, T-Systems North America. “La Virtual Storage Platform One di Hitachi Vantara rappresenta lo stadio evolutivo successivo dell’infrastruttura sostenibile e offre affidabilità e semplicità scalabili per numerose applicazioni e tipologie di dati“.

Con Hitachi Virtual Storage Platform One, le imprese possono gestire in modo efficiente i propri workload e le risorse dati:

Cloud self-service per consentire agli utenti di utilizzare rapidamente servizi dati avanzati come la replica in cloud senza dover attendere i tempi del lavoro manuale da back-end.

per consentire agli utenti di utilizzare rapidamente servizi dati avanzati come la replica in cloud senza dover attendere i tempi del lavoro manuale da back-end. Gestione intelligente del carico di lavoro per ottimizzare gli storage pool assegnando e riequilibrando i workload in base alle variazioni delle condizioni, senza bisogno di gestione manuale.

per ottimizzare gli storage pool assegnando e riequilibrando i workload in base alle variazioni delle condizioni, senza bisogno di gestione manuale. Gestione copy data integrata per garantire disponibilità globale e tolleranza ai guasti senza mettere a rischio le prestazioni grazie alla replica in cloud di leader del settore e al clustering active in sincrono.

“Consolidando l’intero portfolio di storage in una piattaforma unica e compatta, Hitachi Vantara ha conseguito un importante traguardo trasformativo, semplificando le operazioni e favorendo una significativa accessibilità ai dati per le organizzazioni alle prese con la complessità del data management“, ha dichiarato Ashish Nadkarni, Group Vice President e General Manager, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies di IDC. “L’importanza di questo lancio va cercata nella capacità della piattaforma di offrire un data plane unificato, capace di gestire in maniera fluida blocchi, file, oggetti, mainframe, cloud e workload SDS“.