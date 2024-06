L’offerta di Hitachi Vantara dinanzi alle sfide della Generative AI

Il colosso giapponese oggi si presenta come “Data Foundation for Innovation”, proponendo infrastrutture resilienti per migliorare i risultati dei clienti attraverso la gestione avanzata dei dati. In questa direzione, si segnalano le nuove partnership con Cisco e NVIDIA che rafforzano l’offerta di soluzioni per la transizione verso l’Hybrid Cloud e la trasformazione digitale nell’era dell’Intelligenza Artificiale

L’annuncio è di qualche mese fa, ma i suoi effetti, almeno in Italia ed Europa, cominciano a farsi sentire adesso. Hitachi Vantara – la controllata di Hitachi specializzata in archiviazione dati, infrastrutture e gestione del cloud ibrido – aveva comunicato, per bocca della sua CEO Sheila Rohra, il completamento del proprio riassetto strategico alla luce delle nuove sfide lanciate dall’esplosione della Generative AI. A partire dal 1° aprile 2024, Hitachi Vantara era stata integrata definitivamente con la divisione IT Platform Product Management (IT Pro) di Hitachi, responsabile dello sviluppo del business, dell’area R&S e della produzione di soluzioni di infrastruttura dati.

Data Foundation for Innovation

Marco Tesini, Vice President & General Manager Western & Northern Europe di Hitachi Vantara, sottolinea il perché di questo riassetto partendo da una premessa: “Hitachi è oggi un conglomerato multi-industriale globale che incarna eccellenza tecnologica, fiducia e affidabilità. Rispondiamo alle esigenze di diverse industrie attraverso tre divisioni principali: Digital Systems & Services, che supporta la trasformazione digitale dei clienti; Green Energy & Mobility, che contribuisce alla decarbonizzazione della società con sistemi energetici e ferroviari; Connective Industries, che offre soluzioni integrate in vari settori industriali tramite tecnologie digitali che permettono l’integrazione di prodotti per ottenere le soluzioni che differenziano in modo sostanziale Hitachi rispetto a ogni altra azienda nel mondo”.

Con l’obiettivo di raddoppiare il fatturato e accelerare il piano di crescita, nonché di consentire alle aziende di stare al passo con i cambiamenti nella gestione e nell’elaborazione dei dati determinati dall’emergere di nuove tecnologie, oggi Hitachi Vantara vuole “essere la Data Foundation for Innovation, ossia la spina dorsale delle missioni critiche” dice ancora Tesini, spiegando in che modo questo obiettivo possa essere raggiunto: “Offriamo l’infrastruttura resiliente su cui le aziende nostre clienti si affidano per migliorare i propri risultati attraverso i dati, accompagnandole nelle sfide cruciali del mercato IT e dello storage, quali la resilienza e compliance dei dati, il cloud ibrido e la gestione dell’IA e Data Management. La nostra strategia si concentra su una piattaforma di cloud ibrido che integra in modo fluido i dati strutturati e non, ridefinendo i concetti di efficienza e flessibilità con l’obiettivo di semplificarne l’infrastruttura per i nostri clienti, consentendo loro di focalizzarsi maggiormente sui dati e meno sulla complessità degli ambienti ibridi odierni”.

La sostenibilità al centro di Hitachi Vantara

Va in questa direzione Hitachi Virtual Storage Platform One, la piattaforma di cloud ibrido che cerca di semplificare l’infrastruttura per le applicazioni mission-critical puntando sulla disponibilità dei dati e su solide misure di resilienza e affidabilità che comprendono la riduzione dei rischi legati all’inattività per mancanza di energia, perdite di produttività e minacce alla sicurezza. Una soluzione che intende rispondere anche alle esigenze delle aziende del nostro mercato, come sottolinea Salvatore Turchetti, Country Manager & General Manager Italy: “Il piano di consolidamento e crescita per il mercato italiano nel 2024 si concentrerà su Hybrid Cloud, Data Resiliency, Intelligenza Artificiale e Data Management, con particolare attenzione alla sostenibilità”. Su quest’ultimo fronte la società è impegnata da tempo, come si evince dal report di sostenibilità riferito al 2023 consultabile qui. Tra i punti toccati nel rapporto, si segnala l’impegno della multinazionale nella progettazione sostenibile dei prodotti, a cominciare da quelli della piattaforma Virtual Storage Platform One che sono certificati “Energy Star”. A cui si aggiungono i consumi energetici a basse emissioni come quelli del centro di distribuzione olandese che producono circa un terzo del consumo annuo di energia elettrica. L’azienda lavora inoltre alla decarbonizzazione in tutte le attività globali e nella supply chain e impiega una gestione intelligente del ciclo di vita dei dati con l’obiettivo di ottimizzare il contributo alla sostenibilità anche per i clienti. Hitachi Vantara punta a diventare carbon neutral nelle emissioni di Scope 1 e 2 entro il 2030.

Le nuove partnership con Cisco e NVIDIA

“Questo è stato un altro anno di successo per la filiale italiana – continua Turchetti – che ha superato le aspettative e rafforzato la nostra presenza in settori chiave. Questi risultati derivano dal nostro forte impegno nell’aiutare i clienti, anche grazie ai nostri partner, nello sviluppo di soluzioni per i loro data center che facilitano la transizione verso l’Hybrid Cloud, garantendo la piena disponibilità dei dati e la sicurezza contro gli attacchi informatici. I risultati raggiunti si basano inoltre sulla capacità dell’azienda di combinare soluzioni tecnologiche con quelle finanziarie con livelli di flessibilità particolarmente apprezzate dai nostri clienti”. Si segnala a tal proposito l’offerta congiunta di Hitachi EverFlex e Cisco Powered Hybrid Cloud che consiste in un’innovativa suite di servizi di cloud ibrido progettati per rispondere alle complessità in materia di gestione dei dati. Combinando le competenze di Hitachi Vantara in ambito storage, infrastruttura, servizi gestiti e gestione del cloud ibrido con il know-how di Cisco in materia di networking e computing, l’offerta ha lo scopo di offrire un’esperienza uniforme sia on-premise sia nel cloud con un modello a consumo pay-per-use che non richiede investimenti iniziali. Un’altra partnership che ha arricchito il portafoglio del brand è quella con NVIDIA. Basato sulle più recenti tecnologie di Intelligenza Artificiale del noto produttore di chip e sulle piattaforme di storage di ultima generazione di Hitachi Vantara, il portafoglio Hitachi iQ offrirà soluzioni capaci di rispondere alle esigenze del mercato che permetteranno di accelerare la trasformazione digitale delle imprese nell’epoca dell’AI.