D-Link entra nel forum per la standardizzazione del metaverso

D-Link ha annunciato l’adesione – come primo partecipante del settore dei dispositivi di rete, sottolinea l’azienda – al Metaverse Standards Forum, un ente istituito recentemente che mira a promuovere l’uniformazione sulle priorità e sui requisiti degli standard di interoperabilità del metaverso.

Il Forum vuole rappresentare un punto d’incontro per le aziende e le organizzazioni che intendono aderire agli standard di base per costituire le fondamenta di un metaverso accessibile.

In qualità di membro principale, D-Link si coordinerà con le organizzazioni di sviluppo degli standard (SDO) di vari settori per accelerare l’implementazione degli standard per il metaverso.

Secondo un recente studio di Gartner – sottolinea l’azienda di soluzioni per il networking –, il 25% delle persone in tutto il mondo trascorrerà almeno un’ora al giorno nel nuovo universo virtuale per motivi di lavoro, shopping, istruzione, socialità e/o intrattenimento, e il 30% delle organizzazioni a livello globale avrà prodotti e servizi predisposti entro il 2026.

L’interoperabilità è una delle tematiche chiave nelle prime fasi di questa nascente industria, e i colossi tech sperano che il Metaverse Standards Forum possa spingere la crescita e l’evoluzione del metaverso in tutto il mondo.

Del Metaverse Standard Forum fanno parte numerosi big tech, tra cui, ad esempio: Adobe, Intel, Google, Meta, Microsoft, Nvidia e svariati altri.

CJ Chang, CEO di D-Link Corporation, ha dichiarato “Il metaverso è il luogo in cui persone di culture diverse interagiscono attraverso esperienze immersive in un mondo virtuale. Per realizzare il suo pieno potenziale, deve essere costruito su standard accessibili e collaborativi, con l’obiettivo di unire vari contesti attraverso interoperabilità e coerenza.

In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di rete e connettività, D-Link è orgogliosa di aderire al Metaverse Standards Forum nelle prime fasi della sua creazione. Intendiamo collaborare con partner di numerosi settori per rendere il metaverso un’esperienza migliore per tutti attraverso la standardizzazione”.

