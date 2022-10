Cybersecurity e data science, allo Schneider Electric European Hackathon

Schneider Electric, società specializzata nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, lancia il suo primo Hackathon europeo, in collaborazione con Nuwe.

Schneider Electric European Hackaton si svolgerà il 19 novembre online, dalle 9.00 a mezzanotte; gli iscritti parteciperanno e collaboreranno all’interno di un ambiente virtuale creato da Nuwe.

Le categorie di competizione sono due, la data science e la cybersecurity e l’iniziativa si rivolge a studenti universitari e di altri percorsi di educazione superiore. Si può partecipare singolarmente o in team composti da massimo 3 persone e risolvere a colpi di programmazione le sfide proposte, tarate in modo da poter essere affrontate anche con un profilo di competenze junior.

In palio complessivamente, per i primi tre team classificati, premi in gift card e certificazioni per un valore di 5.000 euro e la possibilità di dare prova delle proprie competenze agli occhi di Schneider Electric; anche nell’ottica di accedere a potenziali percorsi di stage nelle sedi dell’azienda presenti nei paesi europei.

Schneider Electric è presente in Italia con circa 3.000 dipendenti, sedi produttive e commerciali, un centro logistico europeo e tre Innovation Hub.

La challenge “Data Science”, denominata “Zero deforestation mission“, consiste nel creare un modello di classificazione delle immagini che, a partire da un dataset definito, possa evidenziare tracce di deforestazione nell’immagine con l’obiettivo di individuare con anticipo segnali di questo tipo di attività in territori soggetti a protezione ambientale.

La challenge “cybersecurity”, denominata “Threat detection“, è dedicata a individuare e analizzare minacce in ambienti vulnerabili.

Nell’ambiente virtuale dove si svolgerà la competizione i partecipanti potranno interagire con rappresentanti di Schneider Electric e del team Nuwe. I vincitori saranno poi decretati da una giuria composta da personale di Schneider Electric.

Per partecipare è possibile iscriversi online sul sito Nuwe, dove sono disponibili anche ulteriori informazioni sull’evento.

