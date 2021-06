Customer Experience: a NTT il titolo di Genesys Global Platinum partner

NTT Ltd ha reso noto di essere stata riconosciuta quale Genesys Global Platinum partner. Oggi, i clienti si aspettano un’esperienza iper-personalizzata e semplice mentre l’81,6% dei board e dei manager riconoscono nella CX un evidente elemento di differenziazione e il primo indicatore delle prestazioni strategiche. Le nuove sfide introdotte dall’emergenza sanitaria hanno portato NTT e Genesys ad una più spinta collaborazione in Europa per offrire soluzioni di contact center basate su cloud in grado di trasformare e accelerare il coinvolgimento dei clienti, a prova di futuro. NTT e Genesys sono state, insieme, parte attiva in numerosi casi applicativi.

Ntt e Conrad: fornire un servizio cliente eccellente ovunque e in qualsiasi momento

Il passaggio del contact centre di Conrad Electronic in modalità remota, a seguito del lockdown, implicava garantire l’integrità dei servizi ai clienti. Dopo un’attenta analisi, hanno deciso di spostare la soluzione on-premise su Genesys Cloud. Lavorando insieme a NTT, sono stati in grado di guidare e migrare l’intero contact centre su cloud in pochi giorni, senza impattare sulla customer experience. In soli tre giorni, il 99% del team della sede centrale è stato in grado di lavorare in remoto e, dato il successo del progetto, stanno implementando questa soluzione anche per le operation in altri paesi.

EBTS: realizzare basi solide per una crescita internazionale

EBTS Pro Assist aveva bisogno di una nuova soluzione di contact center affidabile, a prova di futuro e facile da usare per l’attuale era digitale e mobile. Ma, ancora più importante, necessitava di una soluzione per aiutare gli autisti dei camion a rimettersi in viaggio più velocemente, ottimizzare i processi e i carichi di lavoro degli operatori dell’assistenza e includere tutti gli strumenti adeguati per guidare i piani di crescita internazionale di EBTS Pro Assist.

Lavorando insieme a NTT, hanno migrato e integrato gli strumenti esistenti in un’unica piattaforma di contact centre Genesys basata su cloud. Grazie alla nuova piattaforma, sono in grado di assicurare una transizione fluida e automatizzare i processi ciclici. I clienti, adesso, vengono serviti più velocemente ed efficacemente, mentre l’azienda dispone di un ambiente IT più efficiente per supportare i suoi piani di crescita.

Henkel: La migrazione durante i lockdown e le restrizioni di viaggio

Con più di 400 agenti che supportano clienti in più di 60 paesi e 40 lingue diverse, il successo di Henkel dipende dalla capacità di fornire ai propri clienti l’accesso a informazioni di rilievo. Come parte della propria strategia di globalizzazione, Henkel ha deciso di aggiornare la soluzione ibrida on-premise passando ad un’unica soluzione cloud per servire meglio i propri clienti e avere la flessibilità necessaria per rispondere velocemente ai mutevoli requisiti di mercato. Tuttavia, avendo finalizzato la migrazione all’inizio del 2020, Henkel si è trovata a dover affrontare le restrizioni di viaggio imposte dalla pandemia. Una soluzione di questa portata, infatti, richiederebbe una formazione e un’implementazione in loco, ma ciò non è stato possibile. Il team di NTT ha gestito l’implementazione in remoto, garantendo che tutti i training necessari venissero effettuati e che l’hardware venisse fornito e configurato correttamente.