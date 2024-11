Customer care: le innovazioni di Spitch a base di AI e Speech Analytics

Come afferma Spitch, azienda specializzata nelle soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale, oggi i consumatori sono sempre più attenti ed esigenti, con aspettative in continua evoluzione. Per adattarsi a queste nuove esigenze, le aziende devono rinnovare il loro approccio alle interazioni con i clienti, offrendo esperienze personalizzate che ottimizzino il servizio. L’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale (IA) e i modelli linguistici (LLM), apre scenari innovativi: migliorano la rapidità e l’accuratezza delle risposte, semplificano i processi complessi e trasformano i dati in risorse estremamente utili.

Questa trasformazione tecnologica non si limita a potenziare l’efficienza operativa, ma ridefinisce il servizio clienti come una leva strategica per la competitività.

Spitch offre strumenti avanzati per rivoluzionare la gestione delle interazioni con i clienti. Tecnologie come Retrieval-Augmented Generation (RAG), Speech Analytics e la Agent Assistant Suite – sottolinea l’azienda – presentano soluzioni innovative che migliorano l’efficienza operativa, garantendo risposte precise e personalizzate, e ottimizzano l’esperienza complessiva sia per i clienti che per gli operatori.

Retrieval-Augmented Generation: migliorare l’accesso alle informazioni

Tra le soluzioni offerte da Spitch, la Retrieval-Augmented Generation (RAG) si distingue per la capacità di fornire risposte rapide e basate su una knowledge-base interna. Questa tecnologia trova applicazione in diversi scenari aziendali dove precisione e sicurezza sono prioritarie:

Supporto clienti : gestione più rapida di richieste frequenti, con possibilità per gli operatori di concentrarsi su casi complessi.

: gestione più rapida di richieste frequenti, con possibilità per gli operatori di concentrarsi su casi complessi. Risorse umane : semplificazione dell’onboarding grazie a un accesso immediato a politiche e procedure aziendali.

: semplificazione dell’onboarding grazie a un accesso immediato a politiche e procedure aziendali. Contact center: integrazione con chatbot per migliorare la gestione delle richieste di routine, liberando gli agenti per attività a maggior valore aggiunto.

La RAG garantisce risposte precise grazie all’utilizzo di documenti verificati, opera in modalità offline per una maggiore sicurezza e permette di aggregare informazioni da più fonti, rendendo le risposte complete e trasparenti.

Strumenti per il supporto degli agenti: la Agent Assistant Suite

Spitch offre anche la Agent Assistant Suite, progettata per migliorare l’efficienza degli operatori nei contact center. Questa soluzione combina tecnologie avanzate come l’analisi del sentiment e la gestione degli script per ottimizzare le comunicazioni. Tra le funzionalità principali:

Analisi del sentiment in tempo reale : consente agli agenti di adattare il proprio approccio durante la conversazione.

: consente agli agenti di adattare il proprio approccio durante la conversazione. Avvisi automatici : segnalano silenzi prolungati o l’utilizzo di termini non conformi alle politiche aziendali.

: segnalano silenzi prolungati o l’utilizzo di termini non conformi alle politiche aziendali. Riassunti automatici : elaborano una sintesi delle chiamate, facilitando il follow-up e la risoluzione dei problemi.

: elaborano una sintesi delle chiamate, facilitando il follow-up e la risoluzione dei problemi. Accesso alla knowledge base: integrazione diretta con RAG per risposte rapide e contestuali.

Questi strumenti migliorano l’efficienza degli operatori e contribuiscono anche a creare interazioni più personalizzate e soddisfacenti per i clienti, elevando significativamente l’esperienza complessiva.

Speech Analytics: migliorare la qualità e l’efficienza

Spitch propone inoltre una soluzione avanzata di Speech Analytics (SA), ora nella sua versione 3.0, che integra modelli linguistici avanzati (LLM). Questa piattaforma offre funzionalità di analisi del sentiment, rilevamento dell’intento e automazione della conformità, fornendo insight utili per ottimizzare le prestazioni dei team.

Alcune caratteristiche distintive di SA includono:

Rilevamento dell’intento : identifica in tempo reale le esigenze dei clienti, consentendo interazioni mirate.

: identifica in tempo reale le esigenze dei clienti, consentendo interazioni mirate. Automazione delle valutazioni : compara analisi automatiche e manuali per una gestione della qualità più affidabile.

: compara analisi automatiche e manuali per una gestione della qualità più affidabile. Ricerca tematica : trova rapidamente interazioni simili per identificare tendenze o problemi ricorrenti.

: trova rapidamente interazioni simili per identificare tendenze o problemi ricorrenti. Riepiloghi avanzati: genera sintesi dettagliate delle conversazioni, utili per CRM e analisi interne.

Grazie a un’interfaccia completamente riprogettata basata sui feedback degli utenti, Speech Analytics 3.0 migliora ulteriormente la navigazione e l’esperienza complessiva, supportando le aziende nella gestione proattiva dei contact center.

In un contesto in continua evoluzione, l’integrazione di tecnologie avanzate come RAG e Speech Analytics consente di rispondere alle richieste in modo più rapido e preciso, ottimizzando il lavoro degli operatori. Questo approccio rende ogni interazione più mirata e arricchisce l’esperienza del cliente, aumentando la soddisfazione complessiva.

Per scoprire di più sulle ultime soluzioni offerte da Spitch, è possibile consultare il sito dell’azienda.