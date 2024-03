CrowdStrike e Nvidia migliorano la sicurezza informatica con l’IA generativa

CrowdStrike ha annunciato una partnership strategica con NVIDIA per offrire i servizi di AI computing di NVIDIA sull’avanzata piattaforma nativa AI CrowdStrike Falcon XDR. La combinazione dei dati della piattaforma Falcon con il software ottimizzato per l’intelligenza artificiale dalle GPU di NVIDIA, compresi i nuovi microservizi NVIDIA NIM, consente ai clienti di CrowdStrike e NVIDIA di creare modelli di AI generativa personalizzati e sicuri.

Secondo il Global Threat Report 2024 di CrowdStrike, il tempo medio di breakout è sceso a 62 minuti, mentre l’attacco più veloce registrato supera appena i due minuti. Poiché gli attacchi ormai risultano sempre più veloci e sofisticati, le aziende hanno bisogno di sistemi di sicurezza alimentati dall’intelligenza artificiale per ottenere la velocità organizzativa e l’automazione necessarie per rimanere protetti e bloccare le violazioni.

“Sin dalla fondazione, CrowdStrike è pioniere nell’uso dell’AI in ambito di cybersecurity. I nostri clienti di tutti i settori, segmenti e aree geografiche, stanno intensificando l’adozione dell’AI e del machine learning in tutte le loro aziende e si rivolgono all’AI generativa per ottenere efficienza, velocità e innovazione”, ha dichiarato George Kurtz, cofondatore e CEO di CrowdStrike. “La nostra collaborazione con NVIDIA combina la potenza e l’innovazione di due leader di settore per aiutare i clienti non solo a soddisfare e superare i requisiti di sicurezza necessari, ma anche a incrementare l’adozione delle tecnologie AI per accelerare il business e creare valore”.

“I problemi di cybersecurity sono connessi intrinsecamente ai dati – le aziende in grado di elaborare una quantità maggiore di dati possono rilevare e risolvere un maggior numero di eventi”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “L’elaborazione accelerata e l’intelligenza artificiale generativa di NVIDIA unite alla cybersecurity di CrowdStrike possono offrire alle imprese una visibilità sulle minacce senza precedenti, aiutando a proteggere al meglio le loro aziende”.

CrowdStrike, grazie alla piattaforma nativa AI Falcon, genera telemetria di sicurezza di alta fedeltà e attendibilità, nell’ordine dei petabyte giornalieri. La piattaforma Falcon integra un ciclo virtuoso di informazioni nel quale i migliori dati di intelligence sulle minacce di cybersecurity vengono raccolti alla fonte, vengono costruiti e addestrati modelli preventivi e generativi e i clienti di CrowdStrike sono protetti con immunità comunitaria. Questa collaborazione aiuta gli utenti di Falcon a sfruttare le soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per fermare la violazione più velocemente che mai.

CrowdStrike utilizzerà il calcolo accelerato di NVIDIA, insieme ai microservizi NVIDIA Morpheus e NVIDIA NIM, per introdurre nelle aziende applicazioni personalizzate basate su LLM. In combinazione con gli esclusivi dati contestuali della piattaforma Falcon, i clienti saranno in grado di risolvere casi d’uso inediti e specifici del settore, fra cui applicativi AI in grado di elaborare petabyte di log per migliorare la ricerca di minacce, rilevare gli attacchi alla supply chain, identificare anomalie nel comportamento degli utenti e difendersi in modo proattivo da exploit e vulnerabilità emergenti. I clienti potranno trarre vantaggio dalla disponibilità dei migliori dati di sicurezza esistenti per rendere operativa la scelta delle architetture di intelligenza artificiale, trasformando rapidamente tutti i dati aziendali in potenti informazioni e azioni per ottimizzare le prestazioni e i costi.

Per saperne di più su questa collaborazione strategica, è possibile visitare il sito di CrowdStrike.