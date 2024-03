Nuovi microservizi Nvidia, per creare e implementare l’AI generativa in modo rapido

In occasione della conferenza GTC, oltre alla rivoluzionaria piattaforma Blackwell, NVIDIA ha lanciato decine di microservizi di AI generativa di livello enterprise che le aziende possono utilizzare per creare e distribuire applicazioni personalizzate sulle proprie piattaforme, mantenendo la piena proprietà e il controllo della loro proprietà intellettuale.

Costruito sulla base della piattaforma NVIDIA CUDA, il catalogo di microservizi cloud-nativi include microservizi NVIDIA NIM per l’inferenza ottimizzata su oltre due dozzine di modelli AI popolari di NVIDIA e del suo ecosistema di partner. Inoltre, i kit di sviluppo software accelerati, le librerie e gli strumenti di NVIDIA sono ora accessibili come microservizi NVIDIA CUDA-X per la retrieval-augmented generation (RAG), i guardrail, l’elaborazione dei dati, l’HPC e altro ancora.

La selezione curata di microservizi aggiunge un nuovo livello alla piattaforma di computing full-stack di NVIDIA. Questo livello collega l’ecosistema AI di sviluppatori di modelli, fornitori di piattaforme e aziende con un percorso standardizzato per l’esecuzione di modelli AI personalizzati ottimizzati per la base installata di centinaia di milioni di GPU NVIDIA CUDA su cloud, data center, workstation e PC.

Fra i primi ad accedere ai nuovi microservizi di intelligenza artificiale generativa di NVIDIA disponibili in NVIDIA AI Enterprise 5.0 ci sono i principali fornitori di applicazioni, dati e piattaforme di cybersecurity, fra cui Adobe, Cadence, CrowdStrike, Getty Images, SAP, ServiceNow e Shutterstock.

“Le piattaforme aziendali consolidate sono sedute su una miniera d’oro di dati che possono essere trasformati in copiloti di AI generativa“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Creati in collaborazione con il nostro ecosistema di partner, questi microservizi di AI containerizzati sono i mattoni che permettono alle imprese di ogni settore di diventare aziende di AI“.

I microservizi di inferenza NIM velocizzano le implementazioni da settimane a minuti

I microservizi NIM forniscono container precostituiti basati sul software di inferenza NVIDIA – fra cui Triton Inference Server e TensorRT-LLM – che consentono agli sviluppatori di ridurre i tempi di implementazione da settimane a minuti, afferma l’azienda.

Forniscono API standard di settore per domini quali il linguaggio, il parlato e la scoperta di farmaci, per consentire agli sviluppatori di creare rapidamente applicazioni di IA utilizzando i loro dati proprietari ospitati in modo sicuro nella propria infrastruttura. Queste applicazioni possono scalare su richiesta, offrendo flessibilità e prestazioni per l’esecuzione di IA generativa in produzione su piattaforme di elaborazione accelerate da NVIDIA.

I microservizi NIM – dichiara NVIDIA – forniscono il container di AI di produzione più rapido e performante per la distribuzione di modelli di NVIDIA, A121, Adept, Cohere, Getty Images e Shutterstock, nonché di modelli open di Google, Hugging Face, Meta, Microsoft, Mistral AI e Stability AI.

ServiceNow ha annunciato oggi l’utilizzo di NIM per sviluppare e distribuire nuovi copiloti specifici per il dominio e altre applicazioni di IA generativa in modo più rapido e conveniente.

I clienti potranno accedere ai microservizi NIM da Amazon SageMaker, Google Kubernetes Engine e Microsoft Azure AI, e integrarsi con framework di AI popolari come Deepset, LangChain e LlamaIndex.

Microservizi CUDA-X per RAG, elaborazione dati, Guardrail, HPC

I microservizi CUDA-X forniscono building block end-to-end per la preparazione dei dati, la personalizzazione e il training per accelerare lo sviluppo dell’IA in produzione in tutti i settori.

Per accelerare l’adozione dell’IA, le aziende possono utilizzare i microservizi CUDA-X, fra cui NVIDIA Riva per l’IA vocale e di traduzione personalizzabile, NVIDIA cuOpt per l’ottimizzazione del routing e NVIDIA Earth-2 per le simulazioni climatiche e meteorologiche ad alta risoluzione.

I microservizi NeMo Retriever consentono agli sviluppatori di collegare le loro applicazioni di IA ai dati aziendali – inclusi testo, immagini e visualizzazioni come grafici a barre, grafici a linee e grafici a torta – per generare risposte altamente accurate e contestualmente rilevanti. Grazie a queste funzionalità RAG, le aziende possono offrire più dati ai copilot, ai chatbot e agli strumenti di produttività dell’intelligenza artificiale generativa per aumentare l’accuratezza e la comprensione.

Sono in arrivo altri microservizi NVIDIA NeMo per lo sviluppo di modelli personalizzati. Questi includono NVIDIA NeMo Curator per la creazione di set di dati puliti per l’addestramento e il recupero, NVIDIA NeMo Customizer per la messa a punto degli LLM con dati specifici del dominio, NVIDIA NeMo Evaluator per l’analisi delle prestazioni dei modelli di AI e NVIDIA NeMo Guardrails per gli LLM.

L’ecosistema potenzia le piattaforme aziendali con microservizi di IA generativa

Oltre ai principali fornitori di applicazioni, i fornitori di piattaforme di dati, infrastrutture e calcolo dell’ecosistema NVIDIA stanno lavorando con i microservizi NVIDIA per portare l’IA generativa nelle aziende.

I principali fornitori di piattaforme di dati, fra cui Box, Cloudera, Cohesity, Datastax, Dropbox e NetApp, stanno collaborando con i microservizi NVIDIA per aiutare i clienti a ottimizzare le loro pipeline RAG e a integrare i loro dati proprietari nelle applicazioni di IA generativa. Snowflake si basa su NeMo Retriever per sfruttare i dati aziendali per la creazione di applicazioni di IA.

Le aziende possono distribuire i microservizi NVIDIA inclusi in NVIDIA AI Enterprise 5.0 sull’infrastruttura di loro scelta, come i principali cloud Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Azure e Oracle Cloud Infrastructure.

I microservizi NVIDIA sono inoltre supportati da oltre 400 sistemi certificati NVIDIA, fra cui server e workstation di Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) , HP, Lenovo e Supermicro.

I microservizi NVIDIA AI Enterprise stanno arrivando sulle piattaforme software di infrastruttura, fra cui VMware Private AI Foundation con NVIDIA. Red Hat OpenShift supporta i microservizi NVIDIA NIM per aiutare le aziende a integrare più facilmente le capacità di AI generativa nelle loro applicazioni con funzionalità ottimizzate per la sicurezza, la conformità e i controlli. Canonical sta aggiungendo il supporto di Charmed Kubernetes per i microservizi NVIDIA attraverso NVIDIA AI Enterprise.

L’ecosistema di NVIDIA, composto da centinaia di partner AI e MLOps, fra cui Abridge, Anyscale, Dataiku, DataRobot, Glean, H2O.ai, Securiti AI, Scale AI, OctoAI e Weights & Biases, sta aggiungendo il supporto per i microservizi NVIDIA attraverso NVIDIA AI Enterprise.

Apache Lucene, Datastax, Faiss, Kinetica, Milvus, Redis e Weaviate sono fra i fornitori di ricerca vettoriale che collaborano con i microservizi NVIDIA NeMo Retriever per alimentare le funzionalità RAG reattive delle aziende.

Gli sviluppatori possono sperimentare gratuitamente i microservizi NVIDIA su ai.nvidia.com. Le aziende possono implementare microservizi NIM di livello produttivo con NVIDIA AI Enterprise 5.0 in esecuzione su sistemi certificati NVIDIA e sulle principali piattaforme cloud.

Per ulteriori informazioni, è possibile guardare il keynote di Huang al GTC.