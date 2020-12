Creare e vendere prodotti direttamente da mobile con WooCommerce

L’app mobile di WooCommerce consente ai proprietari di negozi online di gestire gli ordini, verificare la fatturazione e supervisionare più store, in qualsiasi luogo e momento, anche quando si è in movimento.

Tuttavia, sottolinea il team di sviluppo di WooCommerce, oltre ad avere un obiettivo puramente funzionale, l’app ha l’ambizione anche di offrire gli strumenti che possano aiutare lo spirito imprenditoriale in modo immediato e intuitivo, ogni volta che nasce un’idea o uno spunto creativo.

Con l’ultimo aggiornamento, per la prima volta è ora possibile creare prodotti semplici, raggruppati ed esterni direttamente nella Woo Mobile App. Quando lo store owner ha un’idea di proposta commerciale, ora può trasformarla in un prodotto in vendita nel minor tempo possibile.

Basta fare una foto al prodotto e fissarne il prezzo: lo si può pubblicare con un semplice tocco oppure salvarlo come bozza per una successiva elaborazione più approfondita della scheda.

Visualizzare e modificare i prodotti sull’app mobile è possibile già da un certo periodo di tempo, ma creare e pubblicare prodotti in-app è un’attività, oltre che nuova nel contesto di WooCommerce, anche fondamentalmente diversa, che apre la strada per il team a ulteriori sviluppi futuri.

Ora che è possibile aggiungere prodotti da mobile, la versione 5.5 viene descritta come l’esperienza più olistica della app di WooCommerce ad oggi, sia su iOS che su Android.

Per il futuro il team di WooCommerce ha annunciato l’impegno a fornire caratteristiche ed esperienze avanzate sia che si scelga di lavorare dal desktop, che dallo smartphone o dal tablet. Per un’esperienza mobile efficace gli utenti non si aspettano semplicemente quella desktop trasportata su uno schermo più piccolo, ma una versione semplificata del proprio back-end dove sia possibile gestire i prodotti in modo agevole e veloce.

Alcune delle funzioni che sono nella roadmap di WooCommerce per il 2021 sono: un supporto più ampio per più estensioni; pagamenti In-Person; ulteriori statistiche e trend; widget; nuovi elementi social.

Sul sito di WooCommerce sono disponibili tutti i dettagli e i link per scaricare le app mobili dai rispettivi store.