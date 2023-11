Così VMware e Google Cloud aiutano le imprese ad accelerare il loro percorso AI

VMware e Google Cloud hanno annunciato, in occasione di Explore 2023, un ampliamento della partnership per offrire il database AlloyDB Omni di Google Cloud su VMware Cloud Foundation, a partire dai cloud privati on-premises.

La potente combinazione di AlloyDB Omni, un database compatibile con PostgreSQL che funziona ovunque e offre un supporto integrato per l’AI generativa, e di VMware Cloud Foundation, altamente performante, più sicura e affidabile, consentirà alle aziende di modernizzare i database e le applicazioni più esigenti, affermano VMware e Google Cloud.

La soluzione permetterà ai clienti di semplificare la gestione di PostgreSQL, di modernizzare i database esistenti e di accelerare il loro percorso di Al con una piattaforma potente e collaudata per la creazione di applicazioni di AI generativa trasformativa.

Molti clienti di VMware Cloud – sottolinea l’azienda – desiderano standardizzarsi su tecnologie aperte come PostgreSQL e abbracciare lo sviluppo di applicazioni moderne. AlloyDB Omni sarà il primo database di terze parti compatibile con PostgreSQL integrato nativamente con VMware Cloud Foundation attraverso VMware Data Services Manager e VMware vSAN. L’imminente distribuzione di AlloyDB Omni su VMware Cloud Foundation consentirà ai clienti di accedere a una versione di PostgreSQL di livello enterprise con il pieno supporto di Google Cloud.

AlloyDB Omni sarà strettamente integrato con VMware Data Services Manager e VMware vSAN per offrire le prestazioni, la scalabilità e la gestibilità necessarie per i carichi di lavoro aziendali più impegnativi. Data Services Manager consentirà ai clienti di fornire database-as-a-service (DBaaS) on-premises alle loro linee di business e fornirà agli amministratori un’esperienza nativa vSphere per la gestione di AlloyDB Omni su VMware Cloud Foundation.

I clienti comuni che implementano VMware Private AI potranno portare la capacità di calcolo e i modelli di AI dove i dati aziendali vengono creati, elaborati e consumati, oltre a sfruttare le innovative funzionalità di AlloyDB AI, che offre un set integrato di funzionalità per realizzare facilmente applicazioni di AI generativa a livello aziendale. AlloyDB AI è integrato in AlloyDB Omni per eseguire query vettoriali con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto a PostgreSQL standard, generare embeddings vettoriali dall’interno del database e accedere ai modelli AI all’avanguardia di Google Cloud su Vertex AI.

“VMware e Google hanno una lunga storia di combinazione delle migliori tecnologie che ciascuna azienda ha da offrire per aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso verso il cloud“, ha dichiarato Krish Prasad, senior vice president and general manager, cloud infrastructure business group, VMware. “L’integrazione di AlloyDB Omni con VMware Data Services Manager e VMware vSAN consentirà ai team IT di gestire i database con un modello operativo coerente e di beneficiare delle funzionalità di storage aziendale. I clienti avranno accesso a un moderno database di classe enterprise supportato su ambienti VMware Cloud Foundation che semplifica la gestione IT e consente l’accesso self-service ai dati per gli sviluppatori“.

“L’offerta di AlloyDB Omni su VMware Cloud Foundation è un’entusiasmante espansione della partnership tra VMware e Google e promuove la nostra visione di servizi di database aperti e multi-cloud“, ha dichiarato Andi Gutmans, VP e General Manager for Databases di Google Cloud. “Per troppo tempo, le organizzazioni sono state bloccate da database legacy con termini di licenza costosi e poco flessibili. AlloyDB offre un percorso cloud fondamentalmente diverso, basato sugli standard aperti di PostgreSQL e sulla tecnologia di Google. Con VMware Cloud Foundation è possibile modernizzare i database e le applicazioni legacy e costruire nuove applicazioni di AI generative e trasformative per il futuro“.

La combinazione di VMware Cloud Foundation e AlloyDB Omni fornirà: