Così Veeam aiuta le aziende a proteggersi e recuperare dal ransomware

Veeam Software, società specializzata nella protezione dei dati e nel recupero dai ransomware, ha annunciato la disponibilità del nuovo Veeam Cyber Secure Program, che combina la tecnologia appositamente sviluppata da Veeam con un team di esperti al fine di aiutare le aziende a essere pronte a proteggersi e riprendersi da un attacco ransomware.

Il nuovo programma offre ai clienti la massima tranquillità: include il supporto pre-incidente che comprende la pianificazione dell’architettura, l’assistenza durante l’implementazione e le valutazioni trimestrali sullo stato della sicurezza aziendale.

In caso di attacco, i clienti vengono messi in contatto con il Ransomware Response Team di Veeam per un supporto post-incidente che permette un ripristino rapido. Veeam Cyber Secure garantisce ai clienti la certezza di essere pronti e preparati quando si verifica un incidente informatico.

“Sappiamo che il 76% delle organizzazioni è stato attaccato almeno una volta negli ultimi 12 mesi e il 26% di queste ha dichiarato di essere stato attaccato almeno quattro volte. Il recupero è ancora una delle principali preoccupazioni, in quanto solo il 13% ritiene di poter recuperare i dati con successo,” ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) at Veeam.

“Con il nuovo Veeam Cyber Secure Program, assicuriamo che i clienti siano preparati a qualsiasi minaccia informatica e che possano riprendersi il più rapidamente possibile. Il nuovo programma è stato progettato per garantire che siano seguite le migliori pratiche di protezione dei dati con le soluzioni Veeam, consentendo non solo di riprendersi da un’interruzione o da una perdita di dati, ma di permettere al business di andare avanti. Grazie al più breve intervallo possibile tra un incidente e il ripristino, i nostri clienti possono continuare a gestire la loro attività senza alcuna interruzione”.

Il Veeam Cyber Secure Program include servizi di incident recovery come l’onboarding avanzato, l’assistenza alla progettazione e all’implementazione e controlli trimestrali sullo stato di salute della sicurezza aziendale. Durante un incidente informatico, i clienti hanno accesso a un Account Manager di supporto e a un Ransomware Response Team dedicati, con accordi sul livello di servizio (SLA) di 30 minuti.

Con il Veeam Cyber Secure Program, le aziende sono pronte per il prossimo attacco informatico e possono stare tranquille sapendo che i backup sono puliti, affidabili e pronti per un rapido ripristino. Il nuovo programma comprende tre componenti chiave:

Sicurezza garantita: assistenza attenta e dedicata alla progettazione e all’implementazione per garantire le best practice Veeam nell’implementazione sicura delle soluzioni Veeam secondo i più elevati standard di sicurezza. I clienti ricevono un supporto avanzato in sette fasi di onboarding e rigorose valutazioni trimestrali della sicurezza condotte da esperti Veeam per garantire la sicurezza degli ambienti Veeam. Supporto completo durante gli incidenti informatici: quando si verifica un attacco ransomware o un incidente informatico, il team SWAT di Veeam Ransomware (le “cinture nere” del recupero ransomware) è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con SLA prioritari di 30 minuti e pronto a intervenire immediatamente. I clienti hanno a disposizione un Support Account Manager (SAM) dedicato per l’assistenza e l’escalation durante questo periodo, nonché l’accesso a ingegneri di supporto senior specializzati che combinano una profonda esperienza di prodotto con intuizioni chiave derivanti da implementazioni aziendali di successo. Protezione finanziaria: Veeam offre alle aziende la certezza di un rapido ripristino da una copia pulita e affidabile dei dati di backup, grazie alla presenza dei più elevati standard di sicurezza e alla Veeam Ransomware Recovery Warranty: fino a 5 milioni di dollari di rimborso delle spese di ripristino dei dati in caso di attacco verificato.

Le aziende continuano a rivolgersi a Veeam in quanto leader di mercato per la resilienza informatica e la protezione contro i ransomware. Veeam ha aggiunto più di 4.600 nuovi clienti nel 2023 con un ARR superiore a 1 miliardo di dollari per il quinto anno consecutivo (2019-2023), sottolinea la società di protezione dei dati.

Il nuovo Cyber Secure Program è già disponibile. Sono inoltre aperte le iscrizioni per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, Florida. È possibile registrarsi ora per usufruire di una tariffa limitata per l’anniversario dei 10 anni.

“Una ricerca recentemente condotta da Enterprise Strategy Group sullo stato di preparazione al ransomware mostra che l’89% dei professionisti dell’IT e della Cybersecurity ha identificato il ransomware come una delle cinque principali minacce per la redditività complessiva della propria organizzazione. I responsabili IT devono essere proattivi per sventare potenziali attacchi e posizionare la propria organizzazione per un recupero rapido e completo nel caso in cui si verifichi qualcosa. In questo contesto di rischio elevato, il programma su più fronti che Veeam sta sostenendo non è solo tempestivo, ma necessario. Il supporto completo per l’onboarding e le valutazioni periodiche e approfondite della sicurezza forniscono solide basi e best practice, mentre il supporto a livello mondiale in tempi di crisi e una componente di protezione finanziaria completano un’iniziativa molto completa che dovrebbe attirare l’attenzione del mercato”, ha dichiarato Christophe Bertrand, Practice Director at ESG.

“Siamo entusiasti dell’espansione di Veeam nell’ecosistema della sicurezza dei dati. Con la nuova offerta Veeam Cyber Secure, siamo certi di proporre ai nostri clienti una soluzione di prim’ordine. Il panorama delle minacce è in continua espansione ed essere preparati ad affrontare i malintenzionati che compromettono i nostri sistemi è diventata una priorità assoluta. In qualità di Gold Veeam Partner e Veeam Accredited Services Partner (VASP), garantire che i backup siano configurati in modo sicuro grazie all’immutabilità e sfruttare tutti gli ottimi programmi disponibili ci aiuta a fornire un valore enorme ai nostri clienti”, ha dichiarato Scott Lillis, President and CEO, The Lillis Technology Group.