Così Kyndryl aiuta a migliorare il piano di resilienza informatica dei clienti

Kyndryl ha presentato il Cybersecurity Incident Response and Forensics (CSIRF), un nuovo servizio per aiutare i clienti a prepararsi proattivamente e a rispondere alle minacce grazie alla Threat Intelligence e alla profonda esperienza degli esperti di Kyndryl in materia di sicurezza.

Il servizio aiuta i clienti a studiare e reagire agli incidenti rilevati, sfruttando funzionalità come triage, incident response, intelligence delle minacce, monitoraggio e gestione delle conformità. I clienti potranno anche scegliere servizi proattivi che riducano significativamente il tempo di risposta a un incidente.

Il servizio CSIRF di Kyndryl offre un supporto integrato e senza soluzione di continuità per la incident response (IR), analisi forense e capacità di recovery per aiutare i clienti ad analizzare, identificare, confrontare e comprendere le prove e le cause di un incidente informatico. In caso di eventi come i ransomware, gli esperti CSIRF di Kyndryl forniscono un supporto pratico e on-demand per supportare i clienti nella risoluzione delle minacce.

“La resilienza informatica consiste nella capacità di un’azienda cyber-enabled di anticipare, proteggere, resistere e recuperare da condizioni avverse, attacchi e compromissioni. Il CSIRF scopre e risponde agli incidenti di sicurezza rilevati, fornendo risposta al rilevamento delle minacce e analisi forense avanzate”, ha dichiarato Kris Lovejoy, Kyndryl Security and Resiliency Global Practice Leader. “Il CSIRF di Kyndryl intende spostare l’attenzione dalla semplice sicurezza alla resilienza informatica”.

Il nuovo servizio CSIRF integra il Recovery Retainer Service di Kyndryl, progettato per aiutare i clienti a recuperare e ricostruire gli ambienti dopo gli attacchi informatici. Insieme al Recovery Retainer Service, il CSIRF offre anche la disponibilità on-demand di esperti qualificati in grado di aiutare efficacemente i clienti nel processo di recovery e di mitigare l’impatto dei cyberattacchi.

I clienti possono quindi:

Avere accesso a esperti di cyber recovery con tempi di risposta SLA

Ridurre finestra, gravità e impatto dell’incidente

Ridurre il tempo medio di ripristino

Mantenere la fiducia di stakeholder interni, clienti e autorità di regolamentazione

Gli esperti CSIRF di Kyndryl offrono servizi investigativi, forensi e di incident response che possono aiutare a reprimere una minaccia immediata, determinare la causa principale di un attacco, identificare la portata dell’esposizione e porre le basi per la recovery.

L’approccio di Kyndryl per consentire la resilienza e il ripristino si basa su un contatto costante con i clienti, così da mantenere una relazione interattiva con Kyndryl lungo tutta la durata del servizio: questa tecnica porta benefici a entrambi gli attori, in quanto offre opportunità frequenti e produttive per discutere e migliorare il piano di resilienza informatica dei clienti.