Così CoachHub aiuta a gestire il budget dei programmi di formazione

CoachHub, realtà specializzata nel coaching digitale, ha annunciato il lancio del suo Calcolatore ROI, uno strumento pensato per supportare i manager delle risorse umane a stimare l’impatto finanziario del coaching digitale science-based di CoachHub sulle organizzazioni.

Grazie al Calcolatore ROI di CoachHub, infatti, è possibile definire con precisione l’impatto economico dei programmi di coaching digitale, consentendo ai responsabili aziendali di formazione e sviluppo di prendere decisioni più consapevoli e basate su dati concreti nella gestione dei budget dei programmi L&D.

“Sappiamo che stabilire l’impatto che i programmi di coaching hanno sulle performance complessive di un’azienda può rappresentare una sfida. Il nostro Calcolatore ROI offre un supporto concreto nella gestione dei budget ai responsabili delle risorse umane grazie a un’analisi data-driven, valorizzando così tutto il potenziale del coaching digitale come investimento strategico per promuovere il successo in un contesto di business competitivo come quello attuale”, dichiara Matti Niebelschuetz, cofondatore di CoachHub.

Il Calcolatore ROI di CoachHub tiene conto di una serie di fattori, tra cui il numero di partecipanti al programma di coaching, la loro retribuzione media annuale, il tasso di turnover del personale, il fatturato annuo dell’azienda e il numero di dipendenti. A partire da questi dati determina una percentuale di ROI del coaching sulla base di un aumento stimato del valore derivante dal miglioramento delle prestazioni e dalla retention dei dipendenti a fronte dei costi di implementazione di un programma di coaching digitale.

La formula per calcolare la percentuale di ROI del coaching di CoachHub si basa su ricerche accurate e sulla profonda esperienza del team globale di esperti in scienze comportamentali, sottolinea l’azienda. Confrontando i costi con i potenziali vantaggi del coaching, i responsabili HR possono misurare l’impatto finanziario globale del coaching digitale sulla loro organizzazione. I benefici includono un aumento del fatturato a seguito del miglioramento delle performance nonché un risparmio derivante da una maggiore retention.

A differenza dei programmi di L&D tradizionali, generalmente standardizzati e caratterizzati da un impatto di difficile misurazione, i programmi di coaching digitale di CoachHub sono personalizzati, flessibili e inclusivi e offrono sessioni di coaching illimitate con un ritorno sull’investimento quantificabile.

Il Calcolatore ROI di CoachHub è solo uno dei tanti modi in cui l’azienda aiuta i propri clienti a misurare l’impatto degli investimenti nel coaching digitale. L’annuncio, infatti, segue il lancio di CoachHub Insights, una dashboard ottimizzata in grado di offrire informazioni utili in tempo reale sull’impatto dei programmi di coaching.