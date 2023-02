Così Cisco Webex aiuta le aziende a diventare sostenibili

Si chiama Carbon Emissions Insights ed è una nuova funzionalità che Cisco ha integrato in Webex Control Hub e alla quale è affidato il compito di fornire insight utili alle aziende per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Unica nel suo genere offre sia un report sulle emissioni scope 2, e sia i suggerimenti necessari per ottimizzare il consumo energetico nonché l’utilizzo dei dispositivi Cisco Webex per la collaborazione.

Carbon Emissions Insights rientra a pieno titolo nelle iniziative promosse da Cisco in tema di sostenibilità, il cui obiettivo è quello di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2040.

Secondo una ricerca condotta da Gartner il 2022 è stato il primo anno in cui i CEO delle principali aziende a livello globale hanno inserito la sostenibilità ambientale tra le prime 10 priorità strategiche per il business. Per l’80% dei CEO che hanno investito nel 2022 e intendono investire nel 2023 in prodotti nuovi o nel potenziamento di quelli esistenti, la sostenibilità è stata citata come il terzo fattore più importante, subito dopo le prestazioni operative e la qualità generale. La sostenibilità appare anche come un elemento di differenziazione competitivo per gli amministratori delegati, ed è considerata allo stesso livello della fiducia nel brand.

“Cisco è costantemente impegnata nel generare un impatto positivo e più sostenibile in tutto il mondo. Progettiamo prodotti e soluzioni secondo i principi del design circolare e ciò è fondamentale per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di ambiente, sostenibilità e governance, e siamo l’unica azienda a offrire una funzione di questo tipo“, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Security and Collaboration di Cisco.

La funzionalità Carbon Emissions Insights integrata in Webex Control Hub permette alle aziende di:

Creare report sui consumi energetici stimati e sulle emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2e) dei dispositivi di collaborazione Cisco. I valori calcolati si basano su formule di enti governativi riconosciuti, come l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti.

Controllare l’andamento delle emissioni nel tempo per monitorare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di sostenibilità

Far utilizzare agli amministratori funzioni come Office Hours di Webex per ridurre il consumo energetico

Carbon Emissions Insights sarà disponibile quest’estate in Webex Control Hub e sarà abilitata di default per gli amministratori IT. I dati possono anche essere esportati attraverso API e integrati negli strumenti di reporting sulla sostenibilità dei clienti.

L’obiettivo di Cisco è far sì che entro il 2025 il 100% dei nuovi prodotti e dei nuovi imballaggi siano realizzati secondo i principi di progettazione circolare. Cisco incoraggia clienti, partner e dipendenti a partecipare al proprio programma Takeback and Reuse Program, grazie al quale il 99,9% dell’hardware Cisco restituito a fine utilizzo viene riutilizzato e riciclato. Cisco progetta inoltre i propri prodotti tenendo conto della sostenibilità e della circolarità, come ad esempio Cisco Room Bar, rilasciato lo scorso anno con un materiale di imballaggio riciclabile al 100% con l’obiettivo di eliminare fino a 165.000 libbre di materiale di imballaggio all’anno. Infine i telefoni IP Cisco della serie 8800 avranno modelli realizzati con il 100% di resina riciclata post-consumo (PCR), il che consente di evitare l’uso di oltre 3 milioni di chili di plastica pura all’anno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Cisco Webex e nel recente studio Cisco Purpose Report.