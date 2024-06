Cisco è partner tecnologico della Presidenza italiana del G7 nel 2024

In qualità di partner tecnologico della Presidenza italiana del G7 nel 2024, Cisco supporterà il Governo Italiano mettendo a disposizione la piattaforma di collaboration Cisco Webex per tutti gli incontri preparatori da remoto e ibridi, incluso il vertice dei G7 in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia.

“Siamo lieti di mettere a disposizione del nostro Paese tecnologie e competenze all’avanguardia per gestire con efficacia gli appuntamenti del turno di presidenza del G7”, ha dichiarato Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia. “Riteniamo che la tecnologia abbia un ruolo fondamentale per abilitare una collaborazione sempre più ricca ed efficace tra le persone, permettendo un dialogo costante e continuativo che va al di là dei momenti di incontro in presenza, cosa importantissima in un momento storico in cui i nostri Governi affrontano sfide cruciali per il nostro futuro”.

Attraverso questa partnership tecnologica Cisco fornirà alla Presidenza italiana del G7 strumenti avanzati di video comunicazione e collaborazione, in grado di abilitare un’interazione e cooperazione efficace, affidabile, sicura e inclusiva tra tutti i partecipanti, sia fisicamente presenti che collegati da remoto.

Webex, piattaforma completamente cloud, offre servizi e tecnologie di comunicazione e collaborazione avanzati, potenziati da funzionalità di Intelligenza Artificiale, che semplificano e ottimizzano la comunicazione e la collaborazione garantendo ai partecipanti il medesimo livello di inclusione e partecipazione, indipendentemente dal fatto che stiano lavorando da remoto o in presenza, nonché esperienze di collaborazione eque, coinvolgenti e produttive.