Ricoh 360, l’hub per riunioni virtuali dall’esperienza semplice e inclusiva

PFU (EMEA) Limited presenta l’Hub per riunioni RICOH 360, per ridurre la “fatigue” delle riunioni virtuali creando un’esperienza più inclusiva e realistica, in cui partecipanti in persona e remoti si sentano nello stesso luogo.

Con videocamera, altoparlante e microfono 3-in-1, l’Hub per riunioni RICOH 360 offre una vista panoramica a 360 gradi per consentire la visualizzazione simultanea di interi gruppi di lavoro affinché nessuno appaia distante, aiutando i partecipanti remoti a sentirsi coinvolti e sicuri. Anche se in piedi o in movimento, i microfoni omnidirezionali sono in grado di captare le voci in un raggio di 6 metri.

Oltre a essere ideale per le riunioni in ufficio, l’Hub per riunioni RICOH 360 può essere posizionato su qualsiasi superficie piana, per ogni tipo di pubblico o riunione. Il suo design leggero ed ergonomico lo rende facilmente trasportabile e può essere montato su un treppiede per le riunioni in piedi in azienda, in uno stand fieristico o in qualsiasi altra sede in cui si debba organizzare un meeting o una presentazione. La cancellazione dell’eco acustica e la riduzione del rumore assicurano che tutti i partecipanti possano essere ascoltati chiaramente, anche in luoghi con rumore di fondo.

L’installazione e il funzionamento sono molto semplici, assicura l’azienda: grazie all’intuitiva funzionalità plug-and-play, l’Hub per riunioni RICOH 360 si collega semplicemente a un computer portatile, senza dover configurare più dispositivi o installare software complessi.

“Il supporto ai lavoratori remoti è un elemento non negoziabile nell’ambiente di lavoro flessibile di oggi. Perché chi si collega dovrebbe sentirsi meno coinvolto in una riunione rispetto agli altri partecipanti? Il nostro nuovo Hub per riunioni RICOH 360 aiuta a contrastare questa sensazione creando un’esperienza immersiva in modo che gli utenti che interagiscono con un gruppo vedano e sentano tutti chiaramente, come se fossero insieme di persona. Questo può essere un vero e proprio cambiamento per interessare i partecipanti alle riunioni e chi si sente meno coinvolto in quanto partecipante remoto”, ha dichiarato Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited.

Caratteristiche e benefici evidenziati dal produttore:

Audio ad alte prestazioni

Il chip di elaborazione audio HiFi4 DSP e il firmware si combinano con gli altoparlanti omnidirezionali per offrire un suono di alta qualità. La cancellazione dell’eco acustica, la riduzione del rumore e la tecnologia di conversazione bidirezionale simultanea assicurano che tutti i partecipanti, anche quelli che si trovano in aree con rumori di fondo, possano parlare ed essere sentiti i in modo chiaro e naturale.

La telecamera identifica fino a 8 partecipanti attivi alla riunione per la messa a fuoco automatica e mette in evidenza i 3 oratori più recenti in cornici più grandi, in modo che i partecipanti remoti possano vedere facilmente chi sta parlando, promuovendo conversazioni stimolanti.

Il doppio obiettivo fisheye offre immagini ad alta risoluzione per garantire la visualizzazione simultanea di tutti i partecipanti al gruppo.

Un sensore a sfioramento sull’unità consente di passare istantaneamente da un’opzione di layout dello schermo all’altra per adattarsi a vari scenari di meeting. È possibile scegliere tra una visione panoramica a 360 gradi e una a schermo diviso a 180 gradi, per visualizzare entrambi i lati di un tavolo da riunione. Sono disponibili fino a 4 opzioni di layout , con l’immagine dello speaker principale in evidenza, selezionata manualmente, o con gli altri speaker nella barra laterale.

Questo Smart Meeting Hub funziona con le piattaforme di conferenza più comuni, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Webex e Google Meet .

Alimentazione supportata da USB Type-C; non è necessario un adattatore CA.

Per ulteriori informazioni sull’Hub per riunioni RICOH 360 è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito dell’azienda.