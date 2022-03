Cornerstone sigla l’accordo per l’acquisizione di EdCast

Cornerstone OnDemand ha annunciato la firma dell’accordo definitivo per l’acquisizione di EdCast, fornitore di una piattaforma software per la gestione dell’esperienza di apprendimento (LXP, Learning Experience Platform). I termini dell’accordo, che sarà finalizzato nel secondo trimestre 2022, sono ancora riservati.

L’azienda ritiene che l’accordo sia in linea con la strategia di Cornerstone volta a trasformare il mercato del software per la formazione. Cornerstone, leader nelle soluzioni SaaS (software-as-a-service) per la formazione e la gestione dei talenti, ed EdCast, fornitore di software LXP, intendono ridisegnare il percorso di crescita delle persone per creare un modello tecnologico di nuova generazione che formi lavoratori pronti ad affrontare le sfide future. L’unione di Cornerstone ed EdCast permetterà di creare valore per i clienti con innovazioni nell’apprendimento esperienziale, nella creazione di contenuti e competenze e con un’infrastruttura unificata e scalabile per la gestione dei talenti, capace di trasformare la formazione in un motore connesso di crescita, agilità e mobilità per le persone e le imprese.

“Siamo entusiasti alla prospettiva di unire due incredibili team di esperti dell’apprendimento per rivoluzionare il mercato della formazione”, commenta Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone. “Lo scenario della tecnologia per le HR, oggi frammentato, è pronto per essere reinventato, accogliendo i bisogni delle imprese che stanno cercando nuovi modi per unificare persone e azienda in aree fondamentali per la crescita, come ad esempio il coinvolgimento dei lavoratori, la capacità di trattenere i talenti, la trasformazione delle competenze e la mobilità di carriera. Cornerstone ed EdCast hanno il potenziale per rendere disponibile un’infrastruttura per l’apprendimento e la gestione dei talenti di nuova generazione, innovare rapidamente un’esperienza di crescita professionale connessa e creare un nuovo modello che permetta a organizzazioni e persone di crescere e avere successo insieme”.

EdCast è un fornitore di soluzioni software LXP, noto per la sua esperienza e le innovazioni nell’aggregare, curare, targetizzare e distribuire formazione personalizzata e contestuale agli utenti. La piattaforma EdCast è basata su uno ‘skill engine’, un marketplace di contenuti e un’esperienza erogata nel flusso di lavoro mediante un cloud delle conoscenze basato sull’intelligenza artificiale.

“L’unione di Cornerstone ed EdCast è destinata ad accelerare il passo dell’innovazione”, aggiunge Karl Mehta, CEO di EdCast. “Insieme, trasformeremo il modo in cui i nostri clienti sviluppano le skill per il futuro, trattengono e fanno crescere le proprie persone, aumentano l’agilità, unificano e fanno crescere l’infrastruttura per l’apprendimento e la gestione dei talenti in funzione delle necessità di business”.

L’acquisizione è la prima operazione attuata da Cornerstone dopo l’ingresso nel portfolio di partecipazioni Clearlake alla fine del 2021. Grazie alle solide basi strategiche, al momento positivo per il settore e alla flessibilità di un’azienda privata, Cornerstone ha la possibilità di accelerare la crescita e ridefinire il futuro del mercato. Clearlake e Cornerstone intendono far aumentare ulteriormente il valore dell’azienda mediante una crescita sia organica sia inorganica, la trasformazione e il consolidamento del mercato.

“L’acquisizione di EdCast evidenzia il potenziale di crescita che vediamo nel mercato per Cornerstone come fornitore leader di piattaforme SaaS per il talent management”, sottolineano Prashant Mehrotra, Partner, e Paul Huber, Managing Director di Clearlake. “Continueremo ad approfittare della reputazione di Cornerstone sul mercato come fornitore di soluzioni software innovative per i nostri clienti attraverso acquisizioni e iniziative organiche. Questa acquisizione rappresenta per Cornerstone l’opportunità di offrire più valore ai clienti e al loro personale che, unita al nostro approccio O.P.S., potrà accelerare la crescita e la creazione di valore per il business”.

Cornerstone e EdCast, i dettagli dell’accordo

L’accordo si concluderà nel secondo trimestre 2022.

L’acquisizione di EdCast è la prima operazione attuata da Cornerstone da quando è diventata una società privata ed è entrata a far parte del portfolio di Clearlake Capital.

Macquarie Capital (USA) Inc. è stata consulente finanziario di EdCast.

