Cornerstone annuncia il nuovo CEO: è Himanshu Palsule

Cornerstone OnDemand ha annunciato la nomina di Himanshu Palsule a CEO e membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda con effetto immediato. L’ex CEO Phil Saunders si unirà al fondatore di Cornerstone Adam Miller come advisor della società.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Himanshu Palsule alla guida di Cornerstone. Palsule porta in dote una vasta esperienza nel settore, maturata da ultimo in Epicor Software, di cui ha governato la crescita attraverso l’innovazione dei prodotti e il successo dei clienti, nonché grazie a una strategia buy-and-build», hanno dichiarato Behdad Eghbali, co-fondatore e Managing Partner, e Prashant Mehrotra, Partner, in Clearlake. «La visione di Palsule, unita alla sua esperienza operativa, è in linea con lo spirito dell’investimento di Clearlake in Cornerstone e lo rende la scelta ideale per guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita. Allo stesso tempo, vorremmo ringraziare Phil Saunders per il suo impegno in Cornerstone negli ultimi due anni»”.

Palsule ha oltre 35 anni di esperienza nella direzione di divisioni di prodotto, tecnologiche e di marketing, con una particolare attenzione alla crescita e alla creazione di valore per il cliente. Prima di entrare in Cornerstone, è stato presidente di Epicor Software, membro del consiglio di amministrazione di ChannelAdvisors e Calabrio, e CTO e Head of Strategy di Sage Technologies. Con la sua profonda conoscenza del settore, l’expertise nella strategia di prodotto e nell’innovazione, l’attenzione alla creazione di nuovi mercati e la vasta esperienza nell’accelerazione della crescita inorganica, Palsule è l’uomo giusto per proseguire la crescita della società.

La dichiarazione del nuovo CEO di Cornerstone

«Sono felice di guidare Cornerstone nella prossima fase di crescita e di avere l’opportunità di succedere a Phil Saunders e Adam Miller proseguendo il lavoro impostato negli ultimi vent’anni», ha affermato Palsule. «Mai prima d’ora il nostro ruolo è stato così fondamentale per il mondo che ci circonda. Insieme al team e ai colleghi, aiuterò Cornerstone a continuare a far progredire la tecnologia HCM (Human Capital Management), l’innovazione nel campo dell’AI, dei dati e dei contenuti e a espandere le capacità dell’azienda che permetteranno ai nostri clienti di creare organizzazioni straordinarie che imparano, crescono e prosperano. Sono fiducioso nel futuro di Cornerstone e non vedo l’ora di accrescere ulteriormente il valore che portiamo a tutti i nostri stakeholder.»