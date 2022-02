Conversational commerce, Rocket.Chat si integra con Instagram

La piattaforma di comunicazione Rocket.Chat ha annunciato il lancio di Instagram Direct, che consente alle imprese di integrare il loro account Instagram Business con la sua soluzione omnichannel, per supportare il conversational commerce.

La nuova integrazione – ha dichiarato Rocket.Chat – aiuta le aziende a costruire relazioni con i clienti, facilitando un’esperienza di conversational commerce in Instagram DM e fornendo una singola piattaforma omnichannel per i vari touchpoint del consumatore.

Nel presentare la novità, Rocket.Chat spiega perché Instagram è ideale per connettersi con i propri clienti e fare conversational commerce.

Instagram continua a crescere ed è una delle piattaforme di social media più popolari. Rocket.Chat cita una previsione di Statista dell’ottobre 2020, secondo cui potrebbero esserci quasi 1,2 miliardi di utenti Instagram in tutto il mondo nel 2023.

Il 90% delle persone su Instagram segue le imprese e decide se acquistare un prodotto o un servizio. Il che – secondo Rocket.Chat – significa che le aziende hanno un’ottima opportunità per aumentare la visibilità e connettersi con i loro clienti senza spendere grandi somme di denaro.

Inoltre, Instagram continua a sviluppare funzionalità per le imprese. E, allo stesso tempo, i consumatori si affidano sempre più alle app di messaggistica per tutte le forme di comunicazione.

Questo – sottolinea Rocket.Chat – crea un’opportunità per le aziende di abbracciare il conversational commerce (c-commerce), per fornire una customer experience migliore e incrementare le vendite.

Rocket.Chat sostiene che le persone chattano con le aziende per una vasta gamma di motivi.

Un sondaggio commissionato da Facebook ha chiesto agli utenti dove si dedicano al conversational commerce. La metà degli acquirenti ha detto di farlo principalmente attraverso i social media e le piattaforme di messaggistica.

Il 90% dei consumatori fa c-commerce su piattaforme di Meta (Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram).

Quando il commercio è conversazionale, secondo Rocket.Chat la soddisfazione del cliente aumenta. Tuttavia, i consumatori si aspettano che le aziende rispondano rapidamente e forniscano risposte utili.

Se le aziende non rispondono ai loro clienti, non solo non riescono a costruire la fedeltà, ma perdono anche un numero considerevole di vendite potenziali.

L’integrazione di Instagram Business con una soluzione di servizio clienti omnichannel come quella di Rocket.Chat permette alle imprese di gestire più richieste da un’unica interfaccia facile da usare tramite assistenza umana o chatbot, rendendo il lavoro del team di supporto clienti molto più facile e migliorando la customer experience.

Una tale integrazione consente di aumentare la produttività del team e assicurarsi di rispondere a tutti i messaggi dei clienti. Inoltre, permette di avviare conversazioni personalizzate, scambiando anche file e immagini informative, messaggi vocali, GIF.

Le imprese possono offrire, oltre alla vendita, anche un supporto immediato ai propri clienti, in qualsiasi momento, conquistando in tal modo la loro fedeltà a lungo termine.

Inoltre, grazie all’automazione tramite chatbot, l’integrazione tra Rocket.Chat e Instagram consente di risparmiare il tempo degli addetti, per poterlo dedicare a conversazioni che richiedono un’interazione umana.