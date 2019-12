Conoscere PHP 7.4: un libro, un evento a Milano l’11 dicembre

Mercoledì 11 dicembre presso la sede di Facile.it si terrà il meetup del PUG (Php User Group) di Milano dedicato alle novità di PHP 7.4.

Sarà presente Enrico Zimuel autore del nuovo libro “Sviluppare in PHP 7”, giunto alla seconda edizione, aggiornata alla release 7.4, pubblicato nella collana dedicata all’informatica di Tecniche Nuove.

L’ingresso è libero ma serve registrarsi.

Registrazione all’evento

Le porte della sede, in via Cornaggia 8, si apriranno alle 19 e alle 19:30 inizierà l’incontro con Enrico Zimuel.

Nel talk verranno presentate le principali novità dell’ultima release del linguaggio spiegate nel libro.

Il PHP 7.4 contiene infatti miglioramenti come la possibilità di dichiarare i tipi delle proprietà di una classe, la funzione di preolading per il caching di file PHP.

Per finire, si parlerà brevemente anche del Just In Time compiler (JIT) che è previsto per il rilascio della versione 8.

