Sviluppare in PHP 7, seconda edizione aggiornata

PHP è tra i linguaggi di programmazione più utilizzati al mondo per lo sviluppo di applicazioni web. La seconda edizione del manuale di Enrico Zimuel, edito da Tecnioche Nuove, offre una revisione approfondita del libro con l’aggiunta di due capitoli sulle ultime novità delle versioni 7.3 e 7.4 del linguaggio e sull’utilizzo dei design pattern più utilizzati nei progetti PHP

Il libro è adatto sia a chi vuole imparare a programmare in PHP a livello professionale e sia a chi lo utilizza già da qualche anno.

Il manuale parte dalle basi del linguaggio per arrivare allo sviluppo di applicazioni web basate su architetture MVC o middleware, utilizzando lo standard PSR-7. Vengono presentati i moderni strumenti di sviluppo, come l’utilizzo di composer, la gestione dei codici sorgenti tramite git, i test unitari con PHPUnit, il deploy di applicazioni tramite Deployer e Ansible, la gestione dei database MySQL e MongoDB, l’utilizzo di ORM come Doctrine.

Un intero capitolo è dedicato al tema dello sviluppo di web API con architetture REST, utilizzando un approccio middleware o tramite il progetto open source Apigility.

All’indirizzo www.sviluppareinphp7.it si possono scaricare i codici sorgenti presenti nel libro.

Gli argomenti trattati in Sviluppare in PHP



Le nuove funzionalità del linguaggio, come la dichiarazione dei tipi scalari e l’utilizzo dei tipi sulle proprietà di classe;

La programmazione a oggetti, con le basi del linguaggio, i trait, le classi anonime, la dependency injection e i design pattern più utilizzati nei progetti PHP;

Lo sviluppo di applicazioni MVC con Zend Framework 3 (Laminas) e le nuove architetture middleware con esempi in Expressive;

L’utilizzo di Composer per la gestione delle librerie, di PHPUnit per i test unitari e di Git per il versionamento dei sorgenti;

Lo standard PSR-7 per lo sviluppo di web API;

La sicurezza delle applicazioni PHP con le ultime novità crittografiche del linguaggio;

Le altre novità di PHP 7.4 come il preloading, il Foreign Function Interface (FFI), il weak reference, etc.

Acquista il libro adesso

Chi è l'autore

Enrico Zimuel è programmatore dal 1996 e Principal Software Engineer presso Elastic (Mountain View). E' autore di diversi progetti open source; docente di PHP Programming presso l’ITS ICT Piemonte; speaker TEDx e relatore in più di 100 conferenze internazionali. E’ un PHP Certified Engineer e membro della Linux Foundation per il progetto Laminas. Laureato cum laude in Economia Informatica è il cofondatore del PHP User Group di Torino, dove vive e lavora (da remoto).