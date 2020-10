Congresso Aica: IoT, tecnologie open e competenze digitali

Il 26 e il 27 ottobre si terrà l’annuale congresso di Aica (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), e analizzerà gli scenari e le opportunità dell’IoT, delle tecnologie open e delle competenze digitali.

Il mercato, come rilevato anche dall’Osservatorio delle Competenze Digitali, chiede figure specialistiche, tra le quali ricordiamo: l’Artificial Intelligence Specialist, il Big Data Specialist, il Blockchain Specialist, il Cloud Computing Specialist, l’IoT Specialist, il Mobile Specialist e Robotics Specialist.

La sfida oggi è parlare di queste figure, definendone con sempre più precisione i contorni per poterle promuovere nell’orientamento scolastico e universitario, rafforzare la loro presenza e ruolo nelle organizzazioni.

Ecco perché, sottolinea Aica, è necessario soddisfare la domanda crescente di skill digitali. In tutti i settori e in tutte le funzioni aziendali, è richiesta la capacità di competenze digitali avanzate per comunicare, incrementare le vendite, migliorare la produttività e gestire i sistemi informativi.

Se il mercato è alla ricerca di forza lavoro con un adeguato sapere digitale, è arrivato il momento di adeguare i percorsi formativi e sostenere l’aggiornamento digitale di milioni di lavoratori attraverso la formazione continua.

I due giorni di congresso virtuale avranno il compito e l’obiettivo di spostare l’attenzione sul tema delle nuove tecnologie per il futuro che le figure professionali oggi e domani dovranno essere in grado di padroneggiare per contribuire al rilancio del Sistema Paese e per restare sempre competitivi.

Diversi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico virtuale del congresso Aica con le quali confrontarsi e tra queste anche una società internazionale leader nelle Tecnologie Open: Arduino.

Il dibattito sarà focalizzato sulle forme di insegnamento e di apprendimento da riformulare in particolare per le materie STEM con un focus particolare alla condivisione di esperienze apprese nel corso della pandemia.