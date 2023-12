Cisco: nuova edizione del laboratorio virtuale per imparare a programmare

Taglio del nastro per la seconda edizione di Programma In Rete – DevNet Learning Lab, il programma di formazione Cisco dedicato a Intelligenza Artificiale, Coding, Internet delle Cose e rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, universitari e professionisti intenzionati ad aggiornare le proprie competenze nel settore.

Programma In Rete – che l’anno scorso ha coinvolto più di 4000 persone – è una iniziativa gratuita, interamente online e sempre più accessibile grazie alla disponibilità in lingua italiana dei moduli formativi di base.

“In Italia il personale con competenze ICT è molto richiesto sul mercato, ma l’offerta non è sufficiente a rispondere alla domanda”, spiega Luca Lepore, Business Development Manager e responsabile del programma Cisco Networking Academy. “Secondo i dati diffusi da Anpal – Unioncamere per il 2023, tra le figure junior sotto i 30 anni più difficili da trovare ci sono proprio i tecnici programmatori, con oltre il 70% delle imprese interpellate che si è trovata in difficoltà nel reperirli, e le cose non sono diverse per altre professionalità di ambito informatico.

Iniziative come Programma In Rete nascono per consentire a tutti di scoprire il mondo della programmazione e di gettare le basi per una carriera nel settore, con un percorso solido e allineato alle più attuali necessità e opportunità”.

Per quanto riguarda la formazione di base, Programma In Rete è composto dai seguenti elementi:

Il nuovo corso di base “ Introduzione all’Internet delle Cose ” appena rilasciato in italiano, da frequentare in auto-apprendimento, con esame finale e rilascio di digital badge attestante le competenze ottenute.

” appena rilasciato in italiano, da frequentare in auto-apprendimento, con esame finale e rilascio di digital badge attestante le competenze ottenute. Un secondo livello aperto a chi ha completato il precedente, dedicato a “ Introduzione alla Data Science ”, anch’esso in auto-apprendimento con esame finale e badge.

”, anch’esso in auto-apprendimento con esame finale e badge. Attività pratiche di coding, AI, IoT , automazione delle reti supportate da tutor e webinar.

Come ulteriore livello di formazione, spiega Cisco, Programma In Rete offre gratuitamente la possibilità di seguire altri percorsi più specialistici sulla programmazione e sullo sviluppo applicativo.

Il corso DevNet Associate prevede 70 ore di formazione online autonoma accompagnate da webinar e da una community a supporto (la Cisco DevNet Community, che riunisce sviluppatori di app e servizi) per attività pratiche. Questo corso consente di ottenere la certificazione Cisco DevNet Associate.

Il corso Programmare in Pyhton offre 30 ore di formazione di base di programmazione in questo linguaggio, tra i più diffusi e richiesti oggi, che prepara lo studente ad ottenere la certificazione PCEP Certified Entry-Level Python Programmer Certification. Anche in questo caso la formazione avviene su piattaforma online in auto-apprendimento, accompagnata da webinar a supporto.

Per iscriversi al percorso Programma in Rete è necessario presentare domanda online tramite l’apposito form e completare, come prerequisito, il corso Introduzione all’IoT entro il 29 gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito https://www.scuoladigitalecisco.it/. L’iniziativa è promossa da Cisco e svolta in collaborazione con i Partner Cisco Academy italiani.