Come usare ChatGPT su Windows con l’app ufficiale di OpenAI

A qualche mese di distanza dalla versione per Mac, OpenAI ha di recente rilasciato anche l’app ufficiale desktop di ChatGPT per Windows. Vediamo come installarla e iniziare a usarla.

Per prima cosa, ricordiamo che l’app ufficiale desktop di ChatGPT per Windows è al momento ancora in versione preliminare, disponibile solo per gli utenti Plus, Team, Enterprise e Edu. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, OpenAI specifica che è richiesto il sistema operativo Windows 10 versione 17763.0 o successiva.

Data la sua enorme popolarità a livello globale, di app basate sulla tecnologia di OpenAI e che includono “ChatGPT” nel nome ce n’è un numero considerevole su ogni piattaforma, a volte anche di illecite e pericolose.

È possibile scaricare l’applicazione per Windows ufficiale di OpenAI dal Microsoft Store, anche quello italiano, e possiamo visualizzarne la scheda nell’app desktop dello Store.

OpenAI ha evidenziato sin dal titolo dell’app nello Store il fatto che si tratta di una Early Version. In quanto tale, alcune funzioni che sono disponibili nell’esperienza web e nell’applicazione per macOS non sono ancora presenti nella versione Windows: OpenAI ha comunque già preannunciato che il team è al lavoro per aggiungerle nella release definitiva.

Non aspettiamoci dunque (per il momento) l’esperienza completa (ad esempio mancano le modalità vocali, sia standard che avanzata), ma può risultare comunque utile e comodo avere a disposizione la chat con il potente assistente AI integrata nel desktop di Windows, mentre lavoriamo.

Dunque, dopo aver fatto clic su Ottieni nella scheda dell’applicazione nell’app Microsoft Store, Windows avvia il download e poi si occupa di installare ChatGPT, come di consueto per le app scaricate dallo Store.

Al primo avvio dell’applicazione, ChatGPT ci chiede di eseguire l’accesso. Nella schermata di benvenuto, troviamo anche i link per consultare i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy: informazioni che è sempre una buona idea approfondire, prima di utilizzare un nuovo software o un servizio.

Una volta eseguito l’accesso con il nostro account, ritroveremo nell’applicazione desktop il familiare spazio di lavoro che utilizziamo nella web app. Eventualmente, se ne abbiamo più di uno associato al nostro account personale, potremo scegliere quello da attivare.

L’interfaccia è quindi quella familiare, con la barra laterale sinistra comprimibile ed espandibile a piacimento, tramite il pulsante nell’angolo in alto a sinistra. Nella parte superiore della finestra troviamo come di consueto anche l’icona per creare una nuova chat e il menu di selezione del modello (GPT-4o è naturalmente incluso)

Nell’angolo in alto a destra sono presenti il menu dell’account e il pulsante Condividi.

Nell’app desktop di ChatGPT per Windows possiamo chiedere qualunque cosa al chatbot AI, scrivendo la domanda o richiesta nel campo di testo del prompt, come siamo soliti fare nell’esperienza web.

Possiamo anche generare immagini e caricare file dal computer locale, ad esempio per chiedere di fornirci una sintesi o per ottenere la traduzione di un documento.

Una funzione utile dell’applicazione desktop di ChatGPT per Windows è la Companion Chat.

La Companion Chat è una finestra di ChatGPT compatta e flottante che ci consente di tenere aperta, visibile e rapidamente accessibile la chat di fianco a un’altra applicazione in cui stiamo lavorando.

Per aprire la Companion Chat, basta premere la scorciatoia da tastiera “Alt + Barra spaziatrice” mentre l’applicazione ChatGPT per Windows è aperta (ammesso che questa scelta rapida da tastiera non sia già associata a un’altra applicazione Windows, perché non è possibile personalizzarla).

La Companion Chat ci consente di mantenere attiva la conversazione con ChatGPT lavorando al contempo con la finestra aperta di un’altra applicazione Windows.

Nella finestra flottante possiamo utilizzare la casella di testo del prompt per inviare richieste, leggere e copiare le risposte dell’AI, ripulire il contenuto della finestra creando una nuova chat.

Inoltre, possiamo continuare la conversazione nell’esperienza desktop normale di ChatGPT per Windows, con un clic sul pulsante Apri nella finestra principale che si trova in alto a destra, di fianco al pulsante Chiudi della Companion Chat.

Se chiudiamo inavvertitamente la finestra della Companion Chat, abbiamo la possibilità di riprendere la conversazione nella finestra principale dell’app ChatGPT, dalla cronologia delle chat nella barra laterale.