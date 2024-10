Ecco ChatGPT per Windows: OpenAI rilascia l’app ufficiale desktop per pc

OpenAI ha annunciato che gli utenti di ChatGPT Plus, Enterprise, Team e Edu possono ora iniziare a testare una versione preliminare dell’applicazione desktop di ChatGPT per Windows.

Spiega OpenAI che l’applicazione desktop di ChatGPT per Windows offre un accesso rapido e semplice al popolare chatbot basato sull’intelligenza artificiale sul pc, con la semplice scelta rapida da tastiera Alt + Barra spaziatrice.

È possibile scaricare l’applicazione accedendo alla pagina dei download di OpenAI, dove sono presenti i link anche per ottenere la versione mobile dell’app di ChatGPT, disponibile già da tempo sia per iOS che per Android. Così come scaricare la versione desktop per Mac, che richiede macOS 14 o successivo ma che funziona solo sui sistemi dotati di chip Apple Silicon M1 o superiore.

A queste release, si aggiunge ora anche la versione per Windows, disponibile nello Store di Microsoft. Come dicevamo, la società sviluppatrice sottolinea che si tratta ancora di una early version: OpenAI conta di portare l’esperienza completa di ChatGPT a tutti gli utenti Windows nel corso dell’anno.

L’app ufficiale desktop di ChatGPT in versione per Windows offre i più recenti aggiornamenti del modello OpenAI, compreso l’accesso a OpenAI o1-preview, il modello AI più smart dell’azienda.

Consente inoltre di caricare file e foto e chattare su di essi per chiedere sintesi e analisi anche di più documenti. Sul desktop del pc, è possibile mantenete ChatGPT facilmente accessibile accanto alle applicazioni aperte con la finestra companion: ciò aiuta ad aumentare la produttività.

E per quanto riguarda la creatività, l’app di ChatGPT per Windows fornisce l’accesso al modello di AI generativa per le immagini DALL-E. Offre dunque già un utile set di funzionalità, anche se ancora non si può sfruttare l’esperienza completa di ChatGPT.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, la scheda del Microsoft Store indica che l’app funziona su pc con sistema operativo Windows 10 versione 17763.0 o successiva. Al momento, come detto, è destinata solo agli utenti di ChatGPT Plus, Team, Enterprise e Edu.