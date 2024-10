ChatGPT: la modalità Advanced Voice è ora disponibile in Europa

OpenAI ha annunciato che tutti gli utenti Plus dell’Unione europea, della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein hanno ora accesso a Advanced Voice di ChatGPT.

L’azienda aveva avviato il mese scorso il roll-out della modalità Advanced Voice in ChatGPT, ma nella prima fase di rilascio e distribuzione erano stata per l’appunto esclusa una serie di Paesi, nei quali gli utenti non potevano ancora accedere a questa interessante nuova funzionalità.

La modalità Advanced Voice era stata resa disponibile nelle app mobili iOS e Android a partire dalla versione 1.2024.261, o successiva: immaginiamo quindi che i requisiti minimi siano rimasti gli stessi anche in questa seconda fase di roll-out.

La possibilità di avere conversazioni vocali non era certo una novità per ChatGPT anche prima della introduzione della modalità Advanced Voice. La funzionalità vocale avanzata promette però di portare l’interazione con la voce a un nuovo livello.

La modalità vocale standard non è nativamente multimodale e si basa su un processo che prevede prima la trascrizione della voce in testo e poi l’invio del testo al modello. Invece, la modalità voce avanzata sfrutta le capacità audio native di GPT-4o ed è progettata per offrire conversazioni più naturali e in tempo reale.

La modalità Advanced Voice è in grado di cogliere anche i segnali non verbali, come la velocità con cui si parla, e di rispondere con un ventaglio di sfumature “emotive” e toni discorsivi. Una chat vocale con ChatGPT attraverso la modalità voce avanzata si avvicina quindi di più all’esperienza di conversazione con un essere umano.

L’uso della funzionalità della voce avanzata da parte degli utenti dovrebbe al momento essere ancora limitato su base giornaliera da parte di OpenAI.

Naturalmente, come per ogni tipo di interazione con una intelligenza artificiale, anche questa modalità avanzata, come quella standard e come le chat testuali, può commettere errori e fornire informazioni imprecise. Per cui, i dovuti controlli sono sempre necessari.