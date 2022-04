Come Prevision.io vuole democratizzare l’intelligenza artificiale

Prevision.io è una piattaforma di gestione dell’intelligenza artificiale basata su Google Cloud e ora disponibile esclusivamente su Google Cloud Marketplace.

Secondo il team di Prevision.io, per le aziende che non rientrano nella Fortune 500, l’avvio di progetti di intelligenza artificiale può comportare diverse sfide, che vanno dai modelli di subscription one-size-fits-all alle carenze di competenze e ai requisiti di monitoraggio che richiedono molte risorse.

Il team di scienziati dei dati di questa startup francese fondata nel 2016 ha visto un reale bisogno di un software che potesse democratizzare l’innovazione del machine learning rimuovendo queste barriere comuni.

Funzionalità come l’automazione potrebbero rendere la costruzione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale molto più fattibile per gli scienziati di dati, così come per i citizen data scientist.

Ed è per questo che il team ha lanciato Prevision.io.

Quale Google Cloud Partner Advantage Member, Prevision.io conosceva anche i vantaggi di un’infrastruttura elastica, della piena integrazione con BigQuery e dell’accesso a una vasta libreria di strumenti complementari, come Kubeflow su Google Cloud.

In questo modo, secondo il team della startup, è più facile per gli utenti migliorare i loro progetti di intelligenza artificiale.

Gli utenti possono iniziare a costruire e distribuire modelli in Prevision.io immediatamente dopo la sottoscrizione attraverso Google Cloud Marketplace.

Invece di impiegare settimane per iniziare e mesi per lanciare un modello del mondo reale in produzione, l’interfaccia intuitiva e la potente capacità di analisi predittiva di Prevision.io rendono possibile la configurazione in pochi minuti, e avere modelli attivi e funzionanti in tre o quattro settimane.

E siccome Prevision.io crede in una scalabilità efficiente in termini di costi, la piattaforma opera su un modello pay-as-you-go senza contratti a lungo termine, licenze o costi per utente.

Basta semplicemente connettere Prevision.io con i propri dati, sia che essi esistano in bucket che in una fonte di dati SQL come BigQuery. Indipendentemente dalla propria fonte di dati, la configurazione è veloce, assicura Prevision.io, che mette anche a disposizione degli utenti dei tutorial sul proprio blog.

Una volta importati i dati storici, è poi possibile iniziare ad applicare i propri modelli all’interno di Prevision.io, o usare Prevision.io per costruire un modello su misura.

Automatizzando la complessità della gestione dei progetti di intelligenza artificiale con un approccio no-code, le aziende non devono aggiungere altri data scientist ai loro team, rischiare la deriva dei dati o modelli obsoleti, spendere centinaia di migliaia di euro in software inutilizzati o espandere massicciamente i budget It.

Collegando BigQuery o altri data store a Prevision.io, è possibile lanciare progetti di machine learning ad alte prestazioni e gestirli durante l’intero ciclo di vita.

Inoltre, secondo il team, Prevision.io può aiutare le aziende a risolvere alcune delle loro più grandi sfide, indipendentemente dal settore o dal dipartimento.

