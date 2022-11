Come il cloud darà forma al futuro della gestione di rete, secondo D-Link

D-Link condivide i tre fattori più importanti da considerare per raggiungere un’ottimale gestione di rete via cloud.

Uno degli insegnamenti chiave che ci ha imposto la pandemia – sottolinea lo specialista delle tecnologie di rete e connettività – è che il passaggio di massa al remote prima e all’hybrid working poi ha portato a un aumento della domanda e della transizione al cloud. Un trend che non sorprende affatto, visti i numerosi vantaggi in termini di agilità, scalabilità ed economicità che il cloud può offrire alle aziende, dalle più piccole alle più grandi.

In considerazione del fatto che sempre più aziende stiano adottando un approccio ibrido, secondo D-Link i manager dovrebbero considerare maggiormente la gestione di rete prima di apportare dei cambiamenti significativi alle loro strategie. Poter contare su un’infrastruttura IT affidabile è una delle priorità dei manager che, ora più che mai, hanno la necessità di avvalersi delle migliori soluzioni di gestioni di rete.

Ciò comporta l’implementazione di un’infrastruttura IT in grado di supportare un modello basato sull’hybrid working con una connessione decentrata, ma spesso le aziende più piccole non dispongono delle risorse economiche e del personale IT necessari. Le soluzioni cloud, come Nuclias Cloud, non solo consentono una solida connessione distribuita, ma offrono anche una maggiore visibilità della rete e flessibilità di gestione, sostiene D-Link.

Ecco dunque i fattori più importanti da considerare per raggiungere un’ottimale gestione di rete via cloud, secondo D-Link:

1. Velocità e flessibilità per rispondere ai cambiamenti del mercato

Le aziende si trovano sempre più spesso a dover prendere decisioni immediate che potrebbero avere un impatto notevole sul business e i manager necessitano di sistemi IT in grado di adattarsi di conseguenza.

Le soluzioni cloud possono essere implementate rapidamente con un provisioning zero-touch e possono essere aumentate o ridotte, in base alle esigenze. Inoltre, le soluzioni che consentono di accedere al software e all’hardware di gestione da qualsiasi computer portatile o mobile offrono una maggiore flessibilità.

2. Gestione semplice e sicurezza integrata

Tenere sotto controllo le esigenze della rete può essere un compito arduo, ma con la giusta tecnologia la gestione di rete può essere semplificata. Tra i migliori prodotti abilitati al cloud si attestano quelli che offrono la possibilità di avere una panoramica dell’utilizzo delle postazioni in tempo reale, la possibilità di intervenire in caso di problemi rilevati sulla rete, la possibilità di delegare l’accesso e la creazione di reti guest.

Molti credono che la flessibilità sia un compromesso con la sicurezza: non è più così. Quando si seleziona il prodotto giusto per la propria azienda, è preferibile scegliere quelli che consentono un controllo degli accessi basato sui ruoli e sui privilegi, permettendo ai manager di monitorare chi ha il permesso di accedere alla rete.

Inoltre, le certificazioni di crittografia integrate come WPA, WPA2 e WPA3 sono d’obbligo, nonché il filtraggio degli indirizzi MAC e la segmentazione della LAN wireless.

3. Scalabilità e risparmio sui costi

Le eventuali interruzioni Wi-Fi e i problemi di connettività possono avere un impatto notevole sulla produttività e sull’efficienza dei dipendenti. Quando il budget IT è limitato, è fondamentale sfruttare al meglio gli investimenti e le risorse dell’infrastruttura di rete, soprattutto quando i dipendenti lavorano da remoto.

Con sistemi di gestione di rete che offrono un modello di abbonamento pay-as-you-grow che prevede un investimento iniziale ridotto, le aziende possono espandere la connettività wireless e cablata, se e quando necessario. Riducendo la complessità dell’implementazione e della gestione delle reti, i manager possono concentrarsi su ciò che è importante per la loro azienda.

“La tecnologia continuerà a determinare il modo in cui risponderemo alle sfide che si presenteranno nei prossimi anni. Il ruolo del cloud in questo contesto è significativo: dalla possibilità di adattarsi facilmente all’hybrid working e di colmare il gap tra le diverse sedi, fino ad agevolare la gestione di rete nel suo complesso. Tutto ciò è anche economicamente vantaggioso e altamente flessibile, motivo per cui le aziende vi fanno sempre più affidamento”, ha dichiarato Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business di D-Link Italia.