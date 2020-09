Come Google vuole far crescere l’Europa con Internet

Un Internet più responsabile, innovativa, equa

Google, dice Walker, investe molto in tecnologia e persone per combattere i contenuti illegali e accoglie con favore un quadro giuridico aggiornato, incoraggiando i legislatori a fornire maggiore chiarezza sulle regole, i ruoli e le responsabilità delle piattaforme online.

Esempio è la direttiva sul commercio elettronico, che ha stabilito regole di base fondamentali per la condotta e la responsabilità online, che hanno aiutato l’innovazione online a prosperare. Sia che un individuo stia rivendicando la diffamazione, uno studio affermi che un video vìola il copyright o un governo sta cercando di rimuovere un video terroristico, è essenziale fornire un avviso chiaro sulla specifica parte di contenuto alla piattaforma online. La piattaforma ha quindi la responsabilità di intraprendere le azioni appropriate su quel contenuto. Ciò è particolarmente importante date le differenze significative in ciò che è considerato contenuto illegale negli Stati membri dell’UE.

Sebbene le scoperte nel machine learning abbiano notevolmente migliorato la capacità di rilevare contenuti dannosi, dice Walker, tale tecnologia non è ancora in grado di comprendere in modo affidabile il contesto, che spesso è fondamentale per determinare se il contenuto è legale o meno, ad esempio distinguendo i contenuti violenti dai diritti umani organizzazione che documenta gli abusi. Le piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a investire ulteriormente in queste innovazioni pur conservando la sfumatura e il giudizio inestimabili che derivano dal contributo umano.

“Ci impegniamo a fornire maggiore trasparenza ai nostri utenti e ai governi in modo che comprendano meglio il contenuto che stanno vedendo e come segnalarci eventuali dubbi – scrive Walker -. Il DSA dovrebbe supportare questo tipo di misure di trasparenza garantendo al contempo che le piattaforme possano continuare a proteggere la privacy degli utenti, garantire che le informazioni commercialmente sensibili non vengano rivelate e impedire ai malintenzionati di violare il sistema“.

Per promuovere l’innovazione, per Walker, il DSA dovrebbe riflettere la gamma di servizi offerti dall’industria tecnologica. “Non esistono due servizi uguali e il nuovo atto dovrebbe essere radicato in obiettivi e principi che possono essere applicati, a seconda dei casi, in questo ecosistema ampio e diversificato. Ciò garantirà che tutti – regolatori delle piattaforme, persone e aziende – siano responsabili delle parti che svolgono“.