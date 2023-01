Come creare un account email gratuito in pochi step con Gmail

Gli avvenimenti che hanno coinvolto Libero negli ultimi giorni ci indicano che rimanere legati a un unico provider di posta elettronica può risultare rischioso: inoltre, non ce n’è motivo, dato che oggi creare un account email è molto semplice e oltretutto gratuito.

Vediamo allora come creare un account email gratuito in pochi step, con uno dei servizi più diffusi in assoluto: Gmail di Google.

Creare un account email gratuito di Gmail

Per creare un account email gratuito di Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, accediamo innanzitutto alla pagina principale di Gmail. Nel nostro esempio, la procedura viene svolta con un browser sul pc.

Farlo, è semplice: il browser Chrome ha solitamente un link a Gmail nella barra dei preferiti e la pagina di ricerca principale di Google presenta il link a Gmail, in alto a destra.

Facciamo dunque clic sul link per accedere alla pagina principale di Gmail.

Per creare una casella email di Gmail è necessario creare un account Google: questo ci consente non solo di accedere al servizio di posta elettronica, ma anche di usare tanti altri servizi di Google, quali ad esempio Chat e Meet.

Nella pagina principale di Gmail, facciamo clic sul pulsante Crea un account.

Qui seguiamo la procedura di creazione dell’account proposta dalla piattaforma, compilando tutti i dati necessari. Naturalmente il nome utente deve essere unico nella piattaforma, quindi di solito la parte (leggermente) più laboriosa sarà di trovarne uno libero, come per la maggior parte di questi servizi.

Google ci segnala se il nome utente è già utilizzato: nel caso, proviamone un altro finché il modulo non accetta quello inserito.

Poi, scegliamo una password (unica e robusta) che soddisfi i requisiti di sicurezza dell’account Gmail, che sono indicati in modo chiaro nel modulo. E procediamo Avanti.

Google ci chiederà una serie di informazioni personali, alcune facoltative altre necessarie per completare la procedura. Abbiamo la possibilità di approfondire la spiegazione sulla raccolta di informazioni da parte di Google, tramite i link disponibili sulla pagina.

I passaggi del processo di creazione di un account email gratuito con Gmail possono variare ed essere aggiornati dall’azienda, nel corso del tempo: in ogni caso si tratta di una procedura guidata più o meno articolata, ma semplice e spiegata con chiarezza.

Prima di concludere, ci sono gli ultimi passaggi di personalizzazione e di accettazione dei termini; in particolare, sull’uso dei dati e dei cookie e sul delicato tema della privacy.

Prendiamoci il tempo che riteniamo opportuno per comprendere queste impostazioni e questi contenuti. Quando (e se) siamo soddisfatti, confermiamo e accettiamo i termini e le condizioni proposte da Google.

A quel punto, Google ci accoglierà nella inbox del nostro account email gratuito di Gmail.